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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı evinde ölü bulundu

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan evinde ölü bulundu.

23.03.2020 00:14 | Son Güncelleme: 23.03.2020 00:14
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı evinde ölü bulundu
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan evinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Barbaros Hayrettin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız (53), cadde üzerindeki evinde yakınları tarafından hareketsizce yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıldız'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kocaeli, 3. Sayfa

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