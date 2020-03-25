Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Yıldız son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde pazar günü ölü bulunan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız'ın (53) cenazesi, Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
25.03.2020 18:24 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:42
Kocaeli 'nin Gölcük ilçesinde pazar günü ölü bulunan Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız'ın (53) cenazesi, Gölcük ilçesinde toprağa verildi.
Koronavirüs test sonucu negatif çıktığı belirtilen Yıldız'ın cenazesi, Piyale Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan namazın ardından, Hasaneyn köyü mezarlığına defnedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cenaze törenine katılanlara sıvı dezenfektan sıkıldı, eldiven ve maske dağıtıldı.
Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türk Harb-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, BBP İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki evinde 22 Mart Pazar günü ölü bulunmuştu.
Koronavirüs test sonucu negatif çıktığı belirtilen Yıldız'ın cenazesi, Piyale Paşa Mahallesi'ndeki evinin önünde kılınan namazın ardından, Hasaneyn köyü mezarlığına defnedildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cenaze törenine katılanlara sıvı dezenfektan sıkıldı, eldiven ve maske dağıtıldı.
Törene, Yıldız'ın ailesi ve yakınları ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Türk Harb-iş Sendikası Genel Başkanı Alaattin Soydan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, Saadet Partisi İlçe Başkanı Yaşar İsmail Yıldız, BBP İlçe Başkanı Şahin Akpınar, Gölcük Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmi Kocaman, sendikaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Turhan Yıldız Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki evinde 22 Mart Pazar günü ölü bulunmuştu.
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Kaynak: AA