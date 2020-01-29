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Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım

Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı.

29.01.2020 13:58 | Son Güncelleme: 29.01.2020 14:05Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi'nden depremzedelere yardım
Türk Harb-İş Sendikası Şubesi tarafından ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı.
Türk Harb-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Mali Sekreteri Nusret Subaşı, yaptığı açıklamada, depremde hayatını kaybedenlere Allat'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Elazığ ve Malatya'daki depremzedelerin yanındaki olduklarını vurgulayan Subaşı, şunları söyledi:
"1999'da asrın felaketi Marmara Depremi, Gölcük'te yaşadık. Malatya ve Elazığ'da yaşanan depremde can kaybının yanı sıra mal kaybı da yaşandı. Biz sendika olarak deprem bölgesi için yardım kampanyasını başlattık. Tabi bölge insanların ihtiyacı olan ilk ısınma, giyim ve temizlik malzemeleridir. Kampanyamızda toplanan 10 bin liralık ısınma, giyim ve temizlik maddelerini aldık. Bu malzemeler deprem bölgesine ulaşması amacıyla Gölcük Belediyesi yardım toplama alanına teslim ediyoruz."

Kocaeli, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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