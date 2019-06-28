Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

TÜRK Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nden mezun olan 659 öğrenci, düzenlenen törenle gökyüzüne kep fırlattı. Törende yapılan uçak gösterileri katılımcıları büyülerken, dönem birincilerinin sıcak hava balonundan aşağı kep fırlatması dikkat çekti.THK Üniversitesi'nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılı mezunları için Ankara'daki Türkkuşu Kampüsü'nde tören düzenlendi. Törene, THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut, akademik ve idari personeli ile havacılık sektörü temsilcileri ve öğrencilerin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende daha sonra 3'üncü dönem birincisi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencisi Fas uyruklu Anas Semlali ile 4'üncü dönem birincisi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Utku Uluer, yaş kütüğüne plaka çaktı. Dönem birincilerine THK Genel Başkanı Nogaylaroğlu tarafından diploma, plaket ve çeşitli hediyeler verildi. Ardından dereceye giren öğrencilere plaket ve çeşitli hediyeler, diğer öğrencilere ise akademisyenler tarafından diplomaları verildi.'ÇOCUKLUK HAYALİNE THK ÜNİVERSİTESİ'NDE KAVUŞTU'Törende konuşan dönem birincisi Anas Semlali, pilotluk mesleğinin çocukluk hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi:"Burada olmaktan onur duyuyorum. Birkaç yıl önce burada olmak çok uzak görünüyordu ve şimdi neşe ve gururla bir aradayız. Çocukken babam havalimanında yemek servis işi müdürü olarak çalışıyordu ve bazen beni de yanına alırdı. Havacılığa olan tutkum o zamanlardan başladı. Bu tutku içimde giderek büyüdü ve bende pilot olma isteği uyandırdı. Bu uzun ve zorlu bir yol olacaktı. Başlarda hayal gibi geliyordu ama Türk Hava Kurumu Üniversitesi hayalimin gerçekleşmesini kolaylaştırdı."'İSTİKBAL GÖKLERDEDİR' VECİZESİ, MİSYONUMUZ OLACAK'THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut ise, Türk Hava Kurumu Üniversitesi bir gelecek projesi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Türk Hava Kurumu istikbali göklerde aramanın bilimsel platformudur. Üniversitemiz mitolojik bir cevherin bilgi tabanlı geleceğe taşınması sorumluluğunun, iradesinin somutlaşmış halidir. Atatürk'ün göklere çevrilen çehresi ve ordulara hedef gösterir gibi elini uzatarak söylediği 'İstikbal göklerdedir' vecizesi, üniversitemizi dünya üniversitesi haline getirme hedefine kararlı adımlarla yürürken temel misyonumuz, mottomuz olacaktır."'ÇİNLİ HAVAYOLU ŞİRKETLERİ İÇİN PİLOT YETİŞTİRECEĞİZ'THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Nogaylaroğlu da, 'Dünyanın her noktasında görev yapabilecek mezunlar yetiştireceğiz' diyerek önemli bir iddia ortaya koyduklarını belirterek, şöyle dedi:"Bu çerçevede, Moskova RUDN Üniversitesi, Uluslararası Makedonya Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yaptık. Çin Sivil Havacılık Üniversitesi, Çin İnsansız Hava Araçları Üniversitesi, Çin Devlet Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Embry-Ridle üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşma sürecimiz devam ediyor. Bu anlaşmalar sonucunda, Uzay ve Uçak mühendisliği bölümleri için öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, ERASMUS öğrenci ve akademisyen değişimi programı çerçevesinde 29 Avrupa Birliği üniversitesiyle birlikte çalışıyoruz. Libya, Irak, Tanzanya ve Somali ile yapılan anlaşmalarla bu ülkelerden öğrencilere üniversitemizde eğitim imkanı sağlıyoruz ki bu ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor. Hemen eklemek isterim ki, Çinli 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağlamış bulunuyoruz."'DÜNYANIN SAYILI ÜNİVERSİTELERİ ARASINA GİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin şu anda 4 fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ile bunlara bağlı 14 bölüm ve 3 enstitüyle faaliyet gösterdiğini ifade eden Nogaylaroğlu, "170'i akademik olmak üzere 343 personeliyle eğitim veren üniversitemizde bu yıl itibariyle 3 bin 150 öğrenci öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin 285'i dünyanın değişik ülkelerinden geldi. Kuruluşundan bu yana 8 bin 691 mezun veren üniversitemizden bugün 659 öğrencimizi daha mezun ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Türk Hava Kurumu'nu yüce milletimize emanet etti. Aziz milletimiz de 94 yıldır Türk Hava Kurumu'na sahip çıktı, bağrına bastı. Zor şartlarda olağanüstü işlere ve başarılara imza atan kadrolara karşı manevi borcumuz var. Bu sorumluluk duygusu içinde dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilmek için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.UÇAK GÖSTERİLERİ BÜYÜLEDİKonuşmaların ardından diğer öğrencilerin diploma töreni devam etti. Tören devam ederken üniversitenin akademisyenleri tarafından kampüs yanındaki apronda çeşitli gösteriler sunuldu. Motorlu yamaç paraşütüyle havalanan akademisyenler, gökyüzünde Türk bayrağı, Mustafa Kemal Atatürk resmi ve Türk Hava Kurumu flaması açtı. Ardından model uçak ve eğitim uçaklarıyla alçak uçuş gösterileri yapıldı. Gösteriye ilgiyle izleyen katılımcılar, cep telefonlarıyla görüntüledi. Yaklaşık yarım saat süren gösteri katılımcılardan büyük alkış aldı.DÖNEM BİRİNCİLERİ BALONDAN KEP FIRLATTIDönem birincileri Utku Uluer ile Anas Semlali, gösterilerin ardından tören alanında şişirilen sıcak hava balonuna binerek gökyüzüne yükseldi. Uluer ve Semlali, balonla yaklaşık 10 metre yükseldikten sonra aşağı doğru kep fırlattı. Mezun olan öğrenciler de sıcak hava balonu yükselirken önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava koşullarının uygun olmaması nedeniyle kısa süre havada kalan sıcak hava balonu daha sonra aşağı indi.KEP FIRLATIP 'ANKARA HAVASI' OYNADILARDiploma töreninin sona ermesiyle birlikte gökyüzüne kep fırlatan yüzlerce öğrenci daha sonra Ankara oyun havaları eşliğinde oyun oynayarak doyasıya eğlendi.

- Ankara