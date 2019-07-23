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Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi verildi.

23.07.2019 10:42 Türk Hava Kurumundan Kadir Bozkurt
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a teşekkür plaketi verildi.

Türk Hava Kurumu İnönü Şube Başkanı Osman Giray, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ederek THK'nın İnönü'deki faaliyetlerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Ülkenin ve ilçenin önemli kurumlarından olan Türk Hava Kurumuna yapacağı faaliyetlerde destek vermeye devam edeceklerini belirten Başkan Bozkurt, Türk Hava Kurumu İnönü Şube Başkanı Osman Giray'a nazik ziyaretlerinden ve plaket hediyelerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
Türk Hava Kurumu, Kadir Bozkurt, İnönü, Yaşam

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