Haberler » Güncel » Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür - Haber

Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür

Türk Hava Kurumu tarafından Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür belgesi verildi.

30.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 30.11.2019 10:10Türk Hava Kurumundan Kaymakam ve Belediye Başkanına teşekkür
Türk Hava Kurumu tarafından Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür belgesi verildi.

Türk Hava Kurumu'nun Tosya ilçesinde 77 yıl aradan sonra 22. Uluslararası Tosya Kültür ve Pirinç Festivali'nde yapılan hava gösterilerine gösterilerinde destek ve katkılarından dolayı Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ve Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'e teşekkür belgesi verildi.

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı tarafından Genel Başkan imzasıyla hazırlanan teşekkür belgeleri takdim edilmek üzere Tosya Şubesine gönderildi. Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret eden Tosya Şube Müdürü Ferhat Bozan teşekkür belgesini Başkan Kavaklıgil'e takdim etti.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Türk Hava Kurumuna ve Tosya Şubesine teşekkür etti.

Daha sonra Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret eden Türk Hava Kurumu Tosya Şubesi Müdürü Ferhat Bozan, Genel Merkez tarafından gönderilen teşekkür belgesini Kaymakam Deniz Pişkin'e takdim etti.

Türk Hava Kurumu'na teşekkür eden Kaymakam Deniz Pişkin yaptığı açıklamada; "Türk Hava Kurumu Başkanlığından gönderilen Teşekkür Belgesini, Tosya Temsilcimiz Ferhat Bozan'dan teslim aldık. Kurumumuza ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KASTAMONU

Türk Hava Kurumu, Deniz Pişkin, Tosya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:17 Sezgin, 4 günlük yaşam savaşını kaybetti
11:17 Antalya 66 yıl önce amerika'dan getirildi, kilosu 40 lira
11:17 Adana 98 yaşındaki remziye teyze, atatürk'le çekildiği fotoğrafı anlattı
11:17 Teslim olan PKK'lı 2 terörist, örgütte yaşadıklarını anlattı (1)
11:16 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE CANLI YAYIN
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
16:37 Türkiye, JCR Avrasya'nın yüzde 85'ini alarak bir taşla 3 kuş vurdu
14:00 Ahmet Davutoğlu'nun partisi birkaç hafta içinde kurulacak
30.11.2019 11:17:57