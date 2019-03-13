Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing
737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuş emniyetini teminen Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi uçakların Türk hava sahasındaki uçuşları durdurulmuştur ancak söz konusu hava araçlarının ülkemiz içinde, ülkemize veya ülkemizden yapılacak olan yolcusuz intikal uçuşları hariç tutulmuştur." ifadelerine yer verildi.
Boeing 737, Güncel
Kaynak: AA