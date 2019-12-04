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Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son 32 turu ikinci karşılaşmasında İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

04.12.2019 19:32 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:47Türk Hava Yolları, 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 16 turuna kaldı
Türk Hava Yolları Kadın Takımı, son 32 turu ikinci karşılaşmasında 'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 3-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Türkiye'yi 2020 CEV Challenge Kupası Kadınlar kategorisinde temsil eden Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, son 32 turu ikinci karşılaşmasında İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımını 25-22, 25-19 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Böylelikle takım, son 16 turuna kalma başarısı elde etti.

"Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır"

Galibiyetle sonuçlanan karşılaşmanın ardından açıklamada bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, "Burası kulüpten öte, bir ailedir. Ailemizin her ferdi bizim için çok önemli ve değerlidir. Türk Hava Yolları markasına daima yükselmek yakışır. Bu heyecanı bizlere yaşatan teknik heyetimizi ve oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum"

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı'nın rakibe karşı büyük mücadele verdiğine dikkat çeken Başantrenör Marcello Abbondanza da, "Rakibe karşı verilen mücadeleden son derece memnunum. İlk maçta olduğu gibi bugün de kazandığımız için çok mutluyum. Oyuncularıma ve bizi desteklemeye gelen taraftarlarımıza teşekkür ederim. Takımımız adına çok iyi ve mutlu bir gün oldu" ifadelerini kullandı.

"Tek hedefimiz var, turnuva sonunda şampiyon olup tarih yazmak istiyoruz"

Takım kaptanı Aneta Kocmanova Havlickova ise, "Maçı kazandığımız için mutluyuz. Lider ruhlu bir takım olduğumuz için maçı kazandık. Takım olarak tek hedefimiz var, turnuva sonunda şampiyon olup tarih yazmak istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımı gösterdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

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Türk Hava Yolları, voleybol, İspanya, Spor

Kaynak: İHA

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