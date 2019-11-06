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Türk Hava Yolları Avrupa'da yenilgisiz Devam Ediyor

Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü A Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 2'nci Eleme Turu birinci maçında, Macaristan temsilcisi 1.MCM-Diamant Kaposvari takımını 3-0 mağlup etti.

06.11.2019 23:35 | Son Güncelleme: 06.11.2019 23:35 Türk Hava Yolları Avrupa'da yenilgisiz Devam Ediyor
Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü A Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 2'nci Eleme Turu birinci maçında, Macaristan temsilcisi 1.MCM-Diamant Kaposvari takımını 3-0 mağlup etti.
Avrupa serüveninin ilk yılında Balkan Kupası'nı namağlup kazanan Türk Hava Yolları, CEV Challenge Kupası 2. Eleme Turu birinci maçında deplasmanda 1.MCM-Diamant Kaposvari takımını Kaposvar Arena'da oynanan müsabakada 25-19, 25-23 ve 25-16'lık set skorlarıyla mağlup etmeyi başardı. Turun ikinci maçı 19 Kasım Salı günü saat 20: 30'da TVF Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Türk Hava Yolları, rakibine her iki maçın sonunda puan olarak üstünlük kurarsa, adını 2020 CEV Challenge Kupası'nda son 32 turuna yazdıracak. Eğer her iki karşılaşmanın sonunda puan eşitliği söz konusu olursa, altın set kuralı devreye girecek. İkinci maçın bitiminden hemen sonra 15 sayı üzerinden oynanacak olan altın seti kazanan ekip son 32 turunda yerini alacak. Turu geçen takım son 32 turunda İspanya'nın Ibsa CV CCO 7 Palmas takımıyla eşleşecek.
(İHA)

Türk Hava Yolları, voleybol, Türkiye, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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