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Türk Hava Yolları Belgrad Maratonu'na sponsor oldu

Türk Hava Yolları (THY), Sırbistan'da 26 Nisan 2020'de düzenlenecek 33. Belgrad Maratonu'nun sponsoru oldu.

24.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:00 Türk Hava Yolları Belgrad Maratonu'na sponsor oldu
Türk Hava Yolları (THY), Sırbistan'da 26 Nisan 2020'de düzenlenecek 33. Maratonu'nun sponsoru oldu.
Belgrad Maratonu'nun resmi internet sitesinden paylaşılan açıklamaya göre, THY yetkilileri ile maraton organizatörleri, 33. Belgrad Maratonu için "hava yolu taşımacılığı" alanında sponsorluk anlaşması imzaladı.
THY Sırbistan Müdürü Mehmet Alagöz, ülkenin ve bölgenin en önemli uluslararası etkinliklerinden birinin resmi hava yolu taşıyıcısı olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu şirketi olarak 126 ülkeden sporculara Belgrad Maratonu'na katılma imkanı sunacaklarını söyledi.
Belgrad Maratonu Müdürü Dejan Nikolic de THY'nin dünyanın dört bir yanına uçtuğunu anımsatarak "THY'nin kanatları sayesinde bu yılki maratona çok yüksek katılım bekliyoruz." dedi.
32. Belgrad Maratonu'nda 70 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu koşmuş ve katılım rekor kırılmıştı.

Sırbistan Karadağ, Türk Hava Yolları, Belgrad, Güncel

Kaynak: AA

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