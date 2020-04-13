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Türk Hava Yolları kaptan pilotu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Hava Yolları kaptan pilotu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti Havacılık camiası yasta THY'nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

13.04.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:37
Türk Hava Yolları kaptan pilotu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Havacılık camiası yasta
İSTANBUL - THY'nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası korona virüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.
Korona virüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

Serdar kaptan için donör aranıyor
Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyordu. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyordu. Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi. Türk Hava Yolları kaptan pilotu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mehmet Ali Kılıç, Pilot, Genel
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