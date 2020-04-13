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Türk Hava Yolları'nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

THY'nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. THY ve havacılık camiası koronavirüs kaynaklı ikinci kayıp nedeniyle yasta.

13.04.2020 21:35 | Son Güncelleme: 13.04.2020 22:32

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon'un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç'ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

SERDAR KAPTAN İÇİN DONÖR ARANIYOR

Cerrahpaşa Hastanesinde COVID-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları'nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyordu. Serdar Gündoğdu için COVID-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyordu. Uzun yıllar Türk Hava Yolları'nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak'a da COVID-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları kaptan pilotu korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları’nın kaptan pilotu Mehmet Ali Kılıç, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mehmet Ali Kılıç, Pilot, Güncel
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