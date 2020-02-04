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Türk Hava Yolları, namağlup çeyrek finalde

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller ikinci maçında, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

04.02.2020 19:57 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:13Türk Hava Yolları, namağlup çeyrek finalde
Ülkemizi 'da temsil eden Türk Hava Yolları Kulübü Kadın Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller ikinci maçında, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Avrupa serüveninin ilk yılında Balkan Kupası'nı namağlup kazanarak yoluna devam eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Challenge Kupası 8'li Finaller birinci maçında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği rakibi C.S.M. Lugoj ile turun ikinci maçında yeniden karşılaştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda müsabakada Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, rakibini 25-15, 25-12 ve 25-17'lik set skorlarıyla 3-0 mağlup etmeyi başararak adını 2020 CEV Challenge Kupası'nda çeyrek finale yazdırdı.

Hedef, turnuva şampiyonluğu

Maç sonu açıklamalarda bulunan Özge Kırdar, "Karşılaşmaya çok iyi hazırlandık ve rakibimizi oynatmadık. Şampiyonaya adım adım gitmekte fayda görüyorum. Umarım turnuva sonunda da şampiyon oluruz" dedi.

Karşılaşmanın en skorer ismi Freya Aelbrecht ise, "Maçtan önce bize verilen taktikler doğrultusunda oynadık ve kazandık. Takımdaki enerji çok iyiydi ve bir üst tura çıktığımız için de ayrıca mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları'nın çeyrek finalde rakibi Avusturya temsilcisi Askö LINZ-STEG takımı olacak. - İSTANBUL

Türk Hava Yolları, voleybol, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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