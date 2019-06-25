25.06.2019 17:48
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Türk Hava Yolları'ndan çocuk yolculara özel seyahat kiti

Türk Hava Yolları

Türk Hava Yolları (THY), 2-12 yaş arasındaki çocuk yolcuların uçuşlarını daha keyifli hale getirmek amacıyla yeni çocuk kitlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları (THY), 2-12 yaş arasındaki çocuk yolcuların uçuşlarını daha keyifli hale getirmek amacıyla yeni çocuk kitlerinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Türk Hava Yolları, uzun bir süredir uçuşlarında minik yolcularını özel çocuk menüler, eğlenceli dergiler ve doğa dostu oyuncaklarla ağırlıyor. Bu kapsamda THY, çocuk yolculara yönelik yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Seyahat eden çocukların yaşları ve ihtiyaçları düşünülerek özel tasarlanmış yeni setler, bayrak taşıyıcının uzun menzilli uçuşlarında 22 Haziran 2019 tarihi itibarıyla yolculara sunulmaya başlandı. Böylece yeni seyahat kitleri çocuklar ve aileler için uçuş konforunu bir üst seviyeye çıkaracak.

İki ayrı konsept hazırlandı

Bulut ve Kangal olmak üzere iki farklı konseptte hazırlanan kitlerde göz bandı, kulaklık, çorap ve diş seti yer alıyor. Kangal tasarımlı seyahat kiti uçuşun ardından da minik yolcuların severek kullanacağı sırt çantaları olarak tasarlandı. Çocuk yolculara özel uygulamalarıyla minik misafirlerini gökyüzünde eğlenceli bir maceraya taşıyan Türk Hava Yolları, yenilikleri keşfetmeleri için minik yolcularını bekliyor. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Türk Hava Yolları , Güncel

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