Türk Hava Yolları'ndan İngiltere uçuşlarına ilişkin açıklama
Türk Hava Yolları, korona virüsü önlemleri kapsamında uçuş yasağı bulunan İngiltere'ye yarın sabah saat 08.00 itibarıyla seferlerin durdurulacağını, ülkedeki yolcular için ise iki ek sefer icra edileceğini açıkladı.
17.03.2020 00:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:05
Türk Hava Yolları, korona virüsü önlemleri kapsamında uçuş yasağı bulunan İngiltere 'ye yarın sabah saat 08.00 itibarıyla seferlerin durdurulacağını, ülkedeki yolcular için ise iki ek sefer icra edileceğini açıkladı.
Korona virüsü için alınan önlemler kapsamında İngiltere de uçuş yasağı bulunan ülkeler arasına girdi. İngiltere'den yapılacak olan uçuşların iptal edilmesinin ardından Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında bildiğiniz üzere İngiltere de uçuş kısıtı bulunan ülkeler arasına eklendi. İngiltere'den yarın sabah 08.00 itibarıyla sefer düzenlenmeyecek. Orada bulunan yolcularımızın mağduriyetini gidermek amacıyla sabah iki ek sefer icra edeceğiz" denildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise bilet değişikliklerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Üstün, "Türk Hava Yolları, 1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Korona virüsü için alınan önlemler kapsamında İngiltere de uçuş yasağı bulunan ülkeler arasına girdi. İngiltere'den yapılacak olan uçuşların iptal edilmesinin ardından Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Korona virüs tedbirleri kapsamında bildiğiniz üzere İngiltere de uçuş kısıtı bulunan ülkeler arasına eklendi. İngiltere'den yarın sabah 08.00 itibarıyla sefer düzenlenmeyecek. Orada bulunan yolcularımızın mağduriyetini gidermek amacıyla sabah iki ek sefer icra edeceğiz" denildi.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün ise bilet değişikliklerine ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Üstün, "Türk Hava Yolları, 1933 yılından bu yana bu toprakların dert ortağıdır. Bayrak taşıyıcı olarak bu zorlu günlerde de vatandaşlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Bilet değişiklik işlemlerinde yaşadığınız gecikmeler için özür diler, her süreci çözüme kavuşturacağımızı temin ederiz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Türk Hava Yolları, İngiltere, Sabah, Güncel
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