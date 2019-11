Türk Hava Yolları'nın Skylife dergisi Edirne'nin tanıtımına yer verdi

Türk Hava Yolları yolcularının uçuşlarına eşlik eden Skylife dergisi bu ay Edirne 'nin tanıtımına yer verdi.Derginin kasım sayısında "Sultanlar Şehri Edirne" başlığıyla kültürel miraslarıyla öne çıkan Edirne yer aldı.Skylife'ın 436. sayısında "özel dosya haber" şeklinde konu olan Edirne'nin Makedon Kulesi, altın üçgende yer alan hat yazılarıyla ünlü Eski Camisi, kapılarıyla meşhur Üç Şerefeli Camisi, Türk - İslam eserlerinin zirve eseri Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca köprüleri, Sağlık Müzesi, dini mabetleri tanıtıldı.Edirne'nin ünü dünyayı aşan mutfak kültürü aktarıldı.Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentlerin ne kadar bilinir olursa olsun her zaman tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi.Skylife gibi her sayfası özenle hazırlanan bir dergide yer almanın da önemli bir tanıtım olduğunu ifade eden Bacıoğlu, şöyle konuştu:"300 bin tirajlı dergi her ay milyonlarca kişiye ulaşıyor. Çünkü uçakla seyahat eden seyahat sırasında bu dergiyi okuyor, bu anlamda çok etkili. Böyle önemli bir etki alanına sahip dergide Edirne'nin hem İngilizce hem de Türkçe anlatılması, fotoğraflı tanıtılmasını çok önemsedik, emeği geçenlere teşekkür ederiz. Biz dernek olarak sürdürülebilir bir tanıtım hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in katkılarıyla dergide yer alan bu tanıtım da kentin tanıtımına büyük katkı sağlamıştır."Dergide tava ciğeri tanıtımıyla yer alan Edirne Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da tanıtımdan hiç bir zaman vazgeçilmemesi gerektiğini ifade etti.Edirne'nin tüm dünyada bilinen bir kent olduğunu ancak bilinmeyen yerlere de anlatmak için sürekli tanıtımdan yana olduğunun altını çizen Dinar, "Edirne havalara uçtu. Ne güzel bir katkı sundu bize THY ve Skylife dergisi. Biz her platformda, yerde kentimizi anlatırken, THY bize havadan katkı verdi. Bu dergiyi ayda milyonlar okuyor." dedi.