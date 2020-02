Türk Hava Yolları Ocak ayında dış hat yolcu sayısını yüzde 10 artırdı

Ocak ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları, yüzde 80,6'lık doluluk oranına ulaşırken, dış hat yolcu sayısında yüzde 10 ile geçen senenin aynı dönemine oranla çift haneli büyüme başarısı sergiledi.



Türk Hava Yolları, 2019 yılının Ocak ayına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY, Ocak ayında yüzde 80,6 doluluk oranıyla uçuşlarının gerçekleştirdi. Yine anı dönemde geçtiğimiz yılın Ocak ayına göre THY'nin dış hat yolcu sayısında yüzde 10'luk artış gerçekleşti.



"Her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz"



Açıklanan veriler ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Ocak ayında gösterdiğimiz performans 2020 yılı hedeflerimize ulaşmak için doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Özellikle dış hat yolcu sayımızdaki artış dünyanın tercih ettiği marka olma hedefimize başarıyla uçtuğumuzun kanıtı oldu. Bayrak taşıyıcı havayolu olarak her uçuşumuzda misafirlerimizi Türk misafirperverliği ile karşılamaya, hizmet kalitemizi artırmaya ve her ay bir öncekinden daha iyi performans sergileyerek uçmaya devam edeceğiz" dedi.



Dış hat yolcu sayısında yüzde 10'luk artış



Ocak 2020 Trafik Sonuçları Değerlendirmesine Göre; Dış hat doluluk oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan artarak yaklaşık yüzde 80 olarak gerçekleşti. İç Hat uçuşların doluluk oranı ise 0,3 puan azalarak yaklaşık yüzde 87 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yaklaşık yüzde 4'lük, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yaklaşık yüzde 19'luk önemli bir artış gerçekleşti. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ocak ayına göre yüzde 10 arttı.



Kargo hacmindeki rakamlar da yüzde 8,4 oranında artış gösterdi



Ocak ayında Uzak Doğu, Afrika, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu yolcu sayıları büyüyerek sırasıyla yüzde 13,6, yüzde 11,8, yüzde 8,7, yüzde 7,1 ve yüzde 3,2 arttı. Yine aynı dönemde taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 19,6 ile Uzak Doğu, yüzde 12 ile Yurt İçi, yüzde 6,4 ile Avrupa ve yüzde 4,3 ile Kuzey Amerika katkı sağladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA