Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), iç hat seferlerinin İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını ve tüm yurt dışı seferlerinin ise durdurulduğunu açıkladı.

28.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:06
Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları (THY), iç hat seferlerinin İstanbul ve Ankara 'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırıldığını ve tüm yurt dışı seferlerinin ise durdurulduğunu açıkladı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Korona virüsü ile mücadele kapsamında, Tüm yurt dışı yolcu seferlerimiz durdurulmuştur. İç hat seferlerimiz Cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır. İç hat tarifemiz gün içinde hazırlanıp ilan edilecektir" ifadelerini kullandı. Öte yandan kargo seferlerinin ise devam edeceği bildirildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, İstanbul, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Türk Hava Yolları tüm yurt dışı seferlerini durdurdu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı Haberler
Şehirler arası yolculuk kısıtlaması sonrasında otogarlar boş kaldı
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL’den 50 TL’ye düştü Haberler
Koronavirüs eriği de vurdu! Kilosu 750 TL'den 50 TL'ye düştü
’Virüs sadece yaşlıları öldürüyor’ tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi Haberler
"Virüs sadece yaşlıları öldürüyor" tezini çürüten olay! 16 yaşındaki kızdan acı haber geldi
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı? Haberler
Uzman isim tek tek yanıtladı: Nedir bu hantavirüs, belirtileri neler, tedavisi var mı?
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi Haberler
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Faiz oranları değiştirildi
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu Haberler
İmamoğlu seçildikten sonra istifa eden isim Bakanlık koltuğuna oturdu
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi Haberler
Herkes dört gözle aşıyı beklerken Kayserili genç bu kabini geliştirdi
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım Haberler
Virüse yakalanan hekim: Şimdiki aklım olsa sokağa çıkmazdım

Son Dakika Güncel Haberleri

09:46: Konya'dan çalınıp Osmaniye'ye getirilmek istenen 14 büyükbaş hayvan telef oldu - Haber 09:45: 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi - Haber 09:45: Korona virüse aldırmayan vatandaşlar yine Caddebostan Sahili'ne gitti - Haber 09:45: 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARI'NDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 09:44: Afyonkarahisar'da bir tonluk demir malzeme çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı - Haber 08:28: Herkes aşıya kilitlenmişken Kayserili genç, dezenfeksiyon kabini geliştirdi - Ekonomi 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber 07:45: Şehirler arası yolculuk kısıtlamasının detayları belli oldu! Valilik, 4 konuda mazerete sahip kimseleri engellemeyecek - Ekonomi 00:22: Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı - Haber 00:17: KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi - Haber 00:07: Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı - Haber 23:51: Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Kovid-19'un rotası - Haber