19.06.2019 16:30
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Türk Hava Yolları uçuş saatlerinde değişikliğe gitti

Türk Hava Yolları uçuş saatlerinde değişikliğe gitti

Zonguldak Havalimanına seferlere başlayan TürkHava Yolları (THY) uçuş saatlerinde değişiklik yaptı.

Zonguldak Havalimanına seferlere başlayan TürkHava Yolları (THY) uçuş saatlerinde değişiklik yaptı.

Sabahın erken saatlerinde yapılan uçuş seferlerinde 'kuyruk rüzgarı' nedeniyle iniş yapamayan THY uçağı uçuş saatlerinde değişikliğe gitti. 2 Temmuz tarihinden itibaren;

İstanbul Havaalanı (IST) - Zonguldak Havaalanına (ONQ) kalkış sabah 09.50 olarak değişti. Zonguldak Havaalanından (ONQ) - İstanbul Havaalanına (IST) kalkış saati ise 12.00 olarak güncellendi. Servis saatlerindeki güncellemenin ise daha sonra yayınlanacağı açıklandı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
İstanbul, Zonguldak, Türk Hava Yolları, Güncel

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