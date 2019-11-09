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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, öğretmenleri havacılık alanında eğitmeye devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin uzman mühendisleri ve teknik öğretmenleri tarafından, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenlerine, havacılık alanında eğitimler veriliyor.

09.11.2019 09:45 | Son Güncelleme: 09.11.2019 09:50Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, öğretmenleri havacılık alanında eğitmeye devam ediyor
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin uzman mühendisleri ve teknik öğretmenleri tarafından, mesleki ve teknik ortaöğretim öğretmenlerine, havacılık alanında eğitimler veriliyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Akademi Başkanlığı, Teknik ve Sertifikasyon Eğitimleri Müdürlüğü koordinesinde bu yıl ilki düzenlenen eğitimlerde 25'er kişilik dört grup olmak üzere 100 öğretmen eğitim alacak. Toplamda her bir grup için 24 saatlik eğitimin gerçekleştirileceği program "makine teknolojisi" ve "elektrik-elektronik" alanlarında birçok konuyu kapsıyor.

Eğitim kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tespit edilen ve Türkiye'nin çeşitli mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından programa dahil olan öğretmenlerin "Havacılıkta İmalat Yöntemleri", "Hava Aracı Montaj Uygulamaları", "Hava Aracı Elektrik ve Aviyonik Sistemleri" ve "Havacılıkta Kablo Donanımı ve Uygulamaları" konusunda bilgi ve becerilerini artırmaları hedefleniyor.

Protokol çerçevesinde, projenin önümüzdeki yıllarda da genişletilerek devam etmesi öngörülüyor. - ANKARA

Güncel

Kaynak: İHA

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