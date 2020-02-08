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Türk hayırseverlerden Çad, Kamerun ve Orta Afrika'ya yardım

Türk hayırseverler Çad, Kamerun ve Orta Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda, adak ve şükür kurbanları kesilerek dağıtımını gerçekleştirdi.

08.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:24Türk hayırseverlerden Çad, Kamerun ve Orta Afrika'ya yardım
Türk hayırseverler , ve Orta Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda, adak ve şükür kurbanları kesilerek dağıtımını gerçekleştirdi.

Çad, Kamerun ve Orta Afrika'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda, adak ve şükür kurbanları kesilerek dağıtımını gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Mustafa Sinan, "Bu kapsamda Orta Afrikalı kardeşlerimiz ile gündemi değerlendirirken İdlib'de şehit düşen askerlerimiz ve çığ felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve ülkece bu üzüntüyü yaşadığımızı anlattık. Kendileriyle görüşmelerimiz esnasında vatandaşlarımız için gıyabi cenaze namazı kılıp dua edeceklerini söylediler ve bizlerde davetlerine icabet ettik. Ümmet-i Muhammed'in her kesiminin bir arada olduğunu bu vesile ile Orta Afrikalı kardeşlerimiz göstermiş oldu" dedi. - ÇAD

Orta Afrika, Kamerun, Çad, Güncel

Kaynak: İHA

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