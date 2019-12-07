Haberler » Güncel » Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım - Haber

Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Türk hayırseverler Nijerya'nın başkenti Abuja'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.

07.12.2019 18:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:42
Türk hayırseverler 'nın başkenti 'da faaliyet gösteren Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'ndaki öğrencilere giysi ve kırtasiye yardımında bulundu.
Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Abuja'nın Gbesa bölgesinde bulunan Sami Efendi Uluslararası Türk Okulu'na yardımların gönderildiğini belirtti. Okulda yaklaşık 250 öğrencinin bulunduğunu işaret eden Akyol, Türk hayırseverlerin gönderdiği giysi ve kırtasiyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını kaydetti.
Akyol, Darul Erkam Vakfının yaklaşık 2 yıldır Nijerya'da faaliyet gösterdiğini dile getirerek "Türkiye-Nijerya dostluğu pekiştirmek için bulunuyoruz. Buradaki ihtiyaç sahipleri için, özellikle çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için buradayız." dedi.
Nijerya'daki insanların yoksulluk içinde yaşadıklarının altını çizen Akyol, "Vakfımız, burada bulunan Müslüman kardeşlerimizin eğitimine katkıda bulunmak ve destek vermek istiyor. Bunun için zaman zaman okul açarak, kırtasiye malzemeleri destek veriyoruz ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Amina Garba ise Türkiye'den gelen yardımlardan dolayı duyduğu memnuniyetini aktararak Türkiye'ye ve Türk halkına dua etti.
Türk hayırseverlerden Nijerya'daki Türk okuluna yardım

Nijerya, Abuja, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:28 BM yetkilisinden "Irak'taki saldırıların failleri yargılansın" çağrısı - Haber
19:27 Denizlispor'da "sigarasız taraftar" hedefi - Haber
19:27 SİLİVRİ'DE VÜCUDUNDA ÇÜRÜKLERLE EVDE BULUNAN KİŞİ HASTANEDE ÖLDÜ - Haber
19:24 Kılıçdaroğlu, dayısı Hasan Ali Gündüz'ün cenaze törenine katıldı - Haber
19:24 Podgorica'da Noel kermesi düzenlendi - Haber
18:04 Resmi Gazete'de yayımlandı! Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na Ahmet Altay Cengizer atandı - Haber
17:12 Gecekonduda yangın çıktı, 9 yaşındaki engelli çocuk hayatını kaybetti - Haber
16:50 Ceren'in katili resepsiyon görevlisini ölümle tehdit edip, orada sabahlamış - Haber
16:27 Karayoluna çıkan ineğin sahibine 108 lira para cezası verildi - Haber
15:36 Ceren'in katilinin 2 arkadaşının da firar ettiği iddiasını Bakanlık yalanladı - Haber
7.12.2019 19:28:16