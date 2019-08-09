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Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi

Nijerya'da Türk hayırseverler tarafından yaklaşık 100 yetime bayramlık kıyafetle gıda malzemesi dağıtıldı ve su kuyusu açıldı.

09.08.2019 23:45
Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi
Nijerya'da Türk hayırseverler tarafından yaklaşık 100 yetime bayramlık kıyafetle gıda malzemesi dağıtıldı ve su kuyusu açıldı.
Hüdayi Vakfı gönüllüsü Emrah Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijerya'daki yetim öğrencilere kurban Bayramı öncesi yardım etmekten çok mutlu olduklarını söyledi.
Akcan, "Nijerya'nın başkenti Abuja'ya bağlı Suleja bölgesindeyiz. Türk hayırseverlerin Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı aracılığıyla bizlere ulaştırmış oldukları bayramlık kıyafetleri burada bulunan yetim öğrencilere dağıttık." dedi.
Nijerya'da bir de su kuyusu açtıklarını dile getiren Akcan, "Burada bir şeker bile bir çocuğu mutlu etmek için yetiyor." diye konuştu.
Yetim öğrencilerden Muhammed Umar ise bayram öncesi Türkiye'den gönderilen hediyelerle çok mutlu olduklarını ifade ederek, Türk halkına teşekkür etti.
Türk hayırseverlerden Nijeryalı yetimlere bayram hediyesi

Nijerya, Güncel

Kaynak: AA

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