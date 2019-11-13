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Türk hekimler Etiyopya'daki hastanelerde incelemelerde bulundu - ADDIS

"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında Etiyopya'da bulunan Türk hekimler, meslektaşlarıyla bir araya gelerek organ nakline yönelik yapılan çalışmalar ve sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı.

13.11.2019 16:31 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:31Türk hekimler Etiyopya'daki hastanelerde incelemelerde bulundu - ADDIS
"Uluslararası Organ Nakli Ağı" projesi kapsamında 'da bulunan Türk hekimler, meslektaşlarıyla bir araya gelerek organ nakline yönelik yapılan çalışmalar ve sağlık hizmeti hakkında bilgi aldı.
Türk heyeti, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği, Ankara Üniversitesi, Organ Nakli Koordinatörleri Derneği, Sağlık Diplomasisi Derneği ile Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki devlet ve üniversite hastanelerini ziyaret etti.
Vakıf Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığındaki heyet, hastanede görevli doktorlar ve sağlık personeliyle toplantı yaptı ve sağlık hizmet sunumuna ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Program kapsamında ilk ziyaret ülkenin en büyük devlet hastanesi olan St. Paul's Hospital Millennium Medical College'a gerçekleştirildi.
Hastane yetkilileri, ülkede sadece böbrek nakli yapılabildiğini belirterek hastanedeki böbrek nakil merkezini gezdirdi, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Nakil öncesi diyaliz merkezindeki hizmetlerden yararlanılabilmesi için mutlaka kişinin vericisinin bulunması gerektiğini anlatan yetkililer, merkezin kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle tüm böbrek hastalarının diyaliz merkezinden yararlanamadığını bildirdi.
Daha sonra ülkenin en büyük hastanesi olan Addis Ababa Üniversite Hastanesi ziyaret edildi. Hastane yetkilileri, üniversitede tüm uzmanlık alanlarının mevcut olduğunu belirtti. Türk heyetindeki bilim insanları, yoğun bakım, nefroloji, gastroentroloji ve hematoloji kliniklerini gezerek incelemelerde bulundu ve hekimlerden bilgi aldı.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ofisine yapılan ziyarette de Koordinatör Mehmet Ali Yetiş tarafından yürütülen projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Etiyopya'nın en önemli sorunlarının başında temiz su temininin geldiğini bildiren Yetiş, göreve geldiğinden bugüne kadar başta sağlık olmak üzere birçok alanda projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Etiyopya, Güncel

Kaynak: AA

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