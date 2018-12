Türk Heyetinden Batum'a Ziyaret

07 Aralık 2018 Cuma 13:44



Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, Türkiye ile Gürcistan 'ın, mevcut ilişkilerin daha da gelişmesi ve derinleşmesi noktasında büyük çabaları olduğunu söyledi. Valisi Yılmaz Doruk, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez Batum Başkonsolosu Makbule Koçak , Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt , Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve diğer ilgililerin yer aldığı heyet, temaslarda bulunmak üzere Batum'a geldi.Heyet üyeleri, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze'yi hükümet binasında ziyaret etti.Rijvadze, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Gürcistan arasında her alandaki ilişkilerin artarak devam ettiğini vurguladı.Sarp Sınır Kapısı'nda modernizasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Rijvadze, "Biz bölge yöneticileri olarak hem ticaret hem de turizmi daha iyi seviyeye taşımak istiyoruz. Sizler de bizim gibi Sarp Sınır Kapısı'nın bitmesini istiyorsunuz. Sarp Sınır Kapısı'nın inşaatı tamamen bittikten sonra iki ülke arasında ticari ilişkiler daha iyi seviyeye ulaşır ve vatandaşlarımızın geçişleri de daha rahat bir noktaya gelir." dedi.Rijvadze, Türk devlet yetkililerine hem uluslararası hem de tüm platformlarda kendilerine verdikleri destek için teşekkür ederek, şu değerlendirmede bulundu:"En önemlisi de Gürcistan'ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda çaba sarf ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Her türlü iş birliğine hazırız ve sizin de hazır olduğunuzu biliyoruz. İlişkilerimiz sayesinde güvenlik, stratejik iş birliklerini daha iyi seviyeye getiririz çünkü jeopolitik durumumuz belli haritada. Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğu yetkililerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. İki ülkenin de mevcut ilişkilerinin daha da gelişmesi ve derinleşmesi noktasında büyük çabaları var.""Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilişkilerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz"Artvin Valisi Yılmaz Doruk ise Türkiye ile Gürcistan'ın dost ve kardeş iki ülke olduğunu söyledi.Gürcistan ile Türkiye'nin köklü ilişkilerinin daha da ileriye götürülmesine katkı sunacaklarının altını çizen Doruk, "Her iki ülke arasında yaşanabilecek sorunların kısa sürede çözümüne ilişkin istişarelerimiz oluyor. Sarp Sınır Kapısı'nda devam eden modernizasyon çalışmalarından dolayı zaman zaman aksamalar olabiliyor. Kapının modernizasyonunda sona gelindi. Kapının yenilenmesiyle birlikte ticari hareketlilik daha da artacak ve düzene girecektir." diye konuştu.Doruk, Türkiye ile Gürcistan'ın yüzyıllardır dost ve kardeş ülkeler olduğunu anımsatarak, "İki ayrı toplum olsak da yüzyıllardır birlikte yaşayan, birbirine yabancı olmayan topluluklarız. Dolayısıyla birçok konuda benzer yaşam biçimlerine sahibiz, benzer bakış açılarımız var. Bu bizim ilişkilerimizi hem ekonomik hem de sosyal anlamda kolaylaştıran unsurlardır. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ilişkilerimizi geliştirmeye gayret edeceğiz, daha ileri bir noktaya götüreceğiz." ifadelerini kullandı.Rijvadze, ziyaret anısına heyet üyelerine çeşitli hediyeler verdi.