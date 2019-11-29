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Türk Hukuk Enstitüsü Canısı dosyasının yakın takipçisi

Canısı Toktay'ın destek çağrısı karşılık buldu.

29.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:23Türk Hukuk Enstitüsü Canısı dosyasının yakın takipçisi
Canısı Toktay'ın destek çağrısı karşılık buldu. Şube Başkanlığını Erzurum'un başarılı avukatlarından Ufuk Dikbaş'ın yaptığı Türk Hukuk Enstitüsü, Canısı Toktay dosyasının yakın takipçisi oldu.

Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi Kadın Hakları Komisyon Başkanı Furkan Sağlık, konuyla ilgili adliye önünde yaptığı açıklamada "Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi Kadın Hakları Komisyonu gönüllü avukatları olarak özel vekalet sunmak suretiyle Canısı Toktay dosyasında, yargılamanın en başından beri yakinen takipçisi olduklarını söyledi.

Sağlık, "Yaşananların müvekkilimiz açısından son derece yıpratıcı olduğu aşikardır. Müvekkilin daha da fazla zarar görmemesi ve bu konunun çeşitli çevrelerce de istismar edilmemesi için çaba gösteriyoruz, göstermeye de devam edeceğiz. An itibariyle dosyayı mağdur vekili olarak takip eden sadece komisyonumuz avukatları olduğundan sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için dosyanın safahatı sosyal medya hesaplarımızdan kamuoyuyla sık sık paylaşılacaktır. Biz Türk Hukuk Enstitüsü Erzurum Şubesi ailesi olarak Adaletin tam anlamıyla tecelli etmesi için elimizden gelen gayreti ortaya koymaktayız. Şüphesiz ki Türk Adaleti toplum vicdanını da rahatlatacak en doğru kararı verecektir." dedi.

Çalıştığı iş yerinde platonik aşk beslediği Canısı Toktay'ı (19), 3 yerinden bıçaklayarak yaralayan Murat Yıldırım'ın (30) tutuklu yargılandığı davanın 3'üncü duruşması yapıldı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Murat Yıldırım'la ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek cezai ehliyetinin olup olmadığına dair raporun beklenmesi için duruşmayı 20 Şubat'a erteledi. - ERZURUM

Güncel

Kaynak: İHA

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