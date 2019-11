Türk ihracatçılar Afrika'nın kapısını Fransa'dan aralayacak

Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, milli katılım sağladıkları Paris Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'na Afrika ülkelerinden yoğun katılım sağlandığını belirterek, "Fuar ile hedefimiz sadece Avrupa ya da Fransa değil, Afrika'daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konuşan ülkeler." ifadesini kullandı.İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, dünyanın her yerinden yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin buluştuğu Uluslararası İnşaat Endüstrisi Fuarı'nın (Batimat Paris) 60'ıncısı Paris'te düzenlendi.Fuarda, İDDMİB tarafından düzenlenen milli katılımla 12 firma yer aldı. Toplamda ise 50 Türk firmasının katıldığı fuarı, 350 bin kişi ziyaret etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Serdar Urfalılar, fuara Afrika ülkelerinden yoğun katılım sağlandığı bilgisini vererek, Türk firmaları olarak fuara verdikleri önemin Afrika ilgisinden kaynaklandığını bildirdi.Mevcut durumda Afrika ülkelerine yapılan ihracatın toplam yapı sektörü ihracatı içerisindeki payının yüzde 12 civarında olduğunu belirten Urfalılar, "Fuar ile hedefimiz sadece Avrupa ya da Fransa değil, Afrika'daki Fransa etkisi altındaki Fransızca konuşan ülkeler." ifadesini kullandı.Urfalılar, Türk yapı sektörünün Türkiye ihracatının içerisindeki payının yüzde 13 civarında bulunduğunu belirterek, "2014'te 24 milyar dolar kadar ihracatımız vardı. Bu rakamla sektör ihracatında dünyadaki ihracatçı ülkeler sıralamasında ilk 10'a giriyorduk. Daha sonra biraz gerileme yaşadık. Son durumda geçen yıl yaptığımız 22 milyar dolar ihracatla dünya sıralamasında 12'nci sıradayız. Bu yılı da en az 22 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz." değerlendirmelerini yaptı."Yapı sektöründe ihracat, ithalatın neredeyse iki katı"Serdar Urfalılar, dünyada yapı sektöründe çok hızlı bir büyüme beklenmediğini aktararak, Türkiye'nin dünyadaki ihracattan çok daha iyi gittiğine dikkati çekti.Yapı sektörünün cari fazla veren bir sektör olduğuna işaret eden Urfalılar, "Geçtiğimiz yıllara da baktığımızda ihracatımız ithalatımızın neredeyse iki katı. Bu yıl ekim sonu ihracatımız 17 milyar dolara yakındı, ithalatımız ise 8 milyar dolar seviyesindeydi. Bölgemizdeki en kaliteli yapı malzemesini biz yapıyoruz. Çok iyi bir noktaya geldik. Avrupalılar artık bizi fiyatımızdan dolayı değil de kalitemizden dolayı tercih ediyorlar." ifadelerini kullandı.Urfalılar, Latin Amerika'nın da son dönem öne çıkan hedef pazarlardan biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:"Meksika'daki fuara milli katılım sağladık ve Türk mallarına karşı çok ciddi bir talep gördük. Meksika, ABD'nin arka bahçesi ve Türkiye için büyük önem arz ediyor. Meksika'ya mal satmak tüm bölgeye ulaşmak anlamına geliyor. Öte yandan sektör olarak bölgeye sadece fuar organizasyonlarıyla değil, heyetlerle de ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bu bölgelere yüksek teşvikler veriyor. Firmaların bu teşvikleri kullanarak bu pazarı tecrübe edinmeleri gerektiğine inanıyorum.""Brexit ile oluşacak pazar boşluğunu doldurabiliriz"Türk Yapı Malzemeleri Sektör Başkanı Urfalılar, yapı sektörü ihracatında Polonya, Hollanda ve İngiltere ile ciddi bir rekabet halinde olduklarını anlattı.Brexit ile beraber dengelerin değişeceğini ve bir boşluk oluşacağını belirten Urfalılar, şunları ifade etti:"Avrupa Birliği'nden ayrıldıklarında özellikle AB'den ciddi ithalat yaptıkları ülkelerle özel bir anlaşma yapmazlarsa beklenti yapı malzemesi fiyatları yükseleceği yönündedir. Biz güzel bir anlaşma yaparak İngiltere'ye girebilirsek AB'den boşalan pazarı doldurabiliriz. Şu anda çok yakın temastayız. İngiltere'de önümüzdeki ayda ticaret odalarını ziyaret edeceğiz. Birmingham'da düzenlenen ve içerisinde yapı ile ilgili her şeyin olduğu bir etkinliğe 3 kez katılım gösterdik, ancak hala firmalarımızın sayısı çok az. Biraz daha artırmamız lazım."Ufralılar, Türkiye'nin yurt dışındaki gücünün artması için Türk müşavirlerin de güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Öncü birliklerin Türk müşavirleri olduğunu ve bunların sayısının artırılması gerektiğini dile getiren Urfalılar, "Bizim Ticaret Bakanlığı'na bir önerimiz oldu ve ticaret müşavirlerinin içerisine sektörlerimizi temsil eden birer tane, bütçesini bizim karşılayacağımız sektör uzmanları koymak istedik. Özellikle hedef pazarlar için bunun değerlendirilmesi gerekmektedir." değerlendirmelerini yaptı."Bizde çarklar hareket ettikçe Türkiye ekonomisi durmaz"İDDMİB Başkan Yardımcısı Çetin Tecdelioğlu da Fransa pazarının önemine işaret ederek, "Bunca yıl Fransızlara Fransız kaldık. Avrupa ile ikili ilişkilerimizde her zaman ikinci plandaydık ama lojistik yakınlığımızdan, gümrük birliğimizden, çevre ülkelerdeki ilişkilerimizden Fransızlar ister istemez bizlerle çalışma durumunda kaldı. Bundan sonraki dönemde bizler de kültür yakınlığımızı kullanarak özellikle Fransa'nın ağırlığının çokça hissedilebildiği Cezayir, Fas ve Tunus gibi ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları ile ticaretimizi zenginleştireceğiz." ifadelerini kullandı.Demir ve demir dışı olarak sektörel kümelenmeyi çok güzel sağladıklarına değinen Tecdelioğlu, temsil ettiği hırdavat sektörüne yönelik şu görüşleri paylaştı:"Alüminyum doğramadan dış cepheye, hırdavattan bağlantı elemanlarına kadar iyi bir kümelenme sağladık. Biz katma değer farkını sektör kümelenmesi ile yaratıyoruz. İç piyasada inşaata bağlı sektörler çok daraldı ama ihracata dayalı olan endüstri, makine, otomotiv daha az daralan sektörlerimiz hareketliliğini korudu. Hırdavat olarak 8 milyar dolara yakın ihracatımız var ve bunun 3,5-4 milyar dolarlık kısmını Avrupa coğrafyasını alıyor. Ayrıca biz katma değerli ürün satıyoruz, kilogram başına 4,7 dolara ulaştık. Bu neredeyse Türkiye ortalamasının 4 katına denk geliyor. Sektör olarak yapı malzemeleri sektörünün ayrılmaz bir parçasıyız."İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Çapan ise birliğe ait sektörler olarak iş birliği yapıp, ortak hedef çerçevesinde hareket ettiklerini dile getirdi.Alüminyum, metal, hırdavat, bakır ve yapı gibi sektörlerle aynı fuarları ziyaret edip, birbirlerini desteklediklerini belirten Çapan, "Bütün sektörlerimiz hep bir adım öteye gidiyor ve birlikten kuvvet doğuyor. İDDMİB olarak Türkiye ekonomisinin en önemli yapı taşını oluşturuyoruz. Bizim nihai ürünlerimiz sanayi için ara ürünü oluşturmaktadır. Bizde çarklar hareket ettikçe Türkiye ekonomisi durmaz. Birliğimizin hedef pazarları Ticaret Bakanlığımızın belirlemiş olduğu öncelikli ülkelerle örtüşmektedir." değerlendirmelerini yaptı.