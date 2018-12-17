Türk İhracatçılar Japonya'nın Şifresini Çözecek

2019 yılının Japonya'da Türkiye Yılı ilan edildiğini hatırlatan Güven, '' Japonya Türk ihracatçıları için çok önemli bir pazar. Türkiye bugüne kadar bu pazarı gereği gibi değerlendiremedi. İhracatçılara yönelik yaptığımız bu eğitimlerde amaç Türk iş insanlarına Japonları ve Japonya'yı tanıtmak; iş ilişkilerinin gelişmesine katkı sağlamak'' dedi.

Yabancı bir ülkede iş kurabilmek için öncelikle o ülkeyi bilmek tanımak gerekiyor. Bu kapsamda Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçılar için önemli pazarlardan biri olan Japonya'yı yakından tanımak isteyen iş insanlarına 'Japonya'nın Şifreleri ve Yaşanmış Hikâyelerle Japonya Gerçeği' eğitimi düzenliyor. Uzun yıllar Japonya'da yaşayan Gazeteci –Yazar Erdal Güven, vereceği eğitimde katılımcılara, uzak doğu ülkesinde iletişim kurma, iş kültürü, yönetim felsefesi gibi konularda yaşanmış gerçeklerle harmanlanarak anlatılacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitime Japonya'yı tanımak, anlamak ve iş yapmak isteyen birçok sektör profesyoneli katılacak. Etkinlik ile 'Kimdir bu Japonlar?', 'Neye inanırlar?' 'Neleri sever, nelerden hoşlanmazlar?' 'Japonlarla yenilecek iş yemeğinde nelere dikkat etmek gerekir?' '100 maddede Japonları anlama sanatı', 'Japon İş Kültürünün Püf Noktaları', 'Japonlarla İletişim Kurmanın Yolları', Pazara girmek için yapılacak olan toplantılarda oturma düzeni var mıdır? Kimle nasıl kart değişirler? gibi iş dünyasını yakından ilgilendiren birçok soru cevabını bulacak.

2019 Japonya'da Türkiye Yılı İlan Edildi

Türkiye, Asya ülkeleriyle ticari ilişkilerini geliştirmeye devam ediyor. Özellikle Japonya ile yapılan ticaret hacmi her geçen yıl artış gösteriyor. Türkiye ile Japonya arasında çok eskiye dayanan bir dostluğun olduğunu dile getiren Erdal Güven, Japonya'daki ihracat potansiyeline dikkat çekti. Güven"Türkiye ihracatında Japonya'nın payı gün geçtikçe artıyor. 2019 yılı çok önemli fırsatlar sunacak. Çünkü önümüzdeki yıl Japonya'da Türkiye Yılı ilân edildi. Ancak biz Japonya'yı sadece yemekleri ve arabaları ile tanıyoruz. Bir ülke ile iş yapabilmek için o ülkenin kültürünü, yapısını bilmek çok önemli. Tanıdıkça iş ilişkisi artacaktır. Bu eğitim özellikle o bölge ile iş yapmak isteyenler için önemli bir fırsat" diye konuştu.Güven ayrıca İran- Irak Savaşı sırasında bombalanan Tahran'dan 215 Japon yolcunun Türkiye tarafından nasıl kurtarıldığının anlatıldığı 'Yuvaya Dönüş' adlı sinema filminin de yapımcılığını üstleniyor. Başrollerini Furkan Palalı, Burhan Öcal ve Megumi Masaki'nin paylaştığı filmin yönetmeni ise Hakan Kurşun. Türk-Japon ilişkilerinde bir köprü kurması beklenen film ilk olarak 30 Nisan 2019'da Tokyo'da gösterime girecek.

Kaynak: Bültenler