Türk ihracatçısı Çin pazarı için atağa kalktı

Çin Halk Cumhuriyeti'nin ithalat açılımıyla düzenlenen ve dünya ticaretine yön veren global şirketleri Şanhay'da buluşturan "Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE)", ikinci kez Türk firmalarını ağırladı. T.C Ticaret Bakanlığı'nın desteği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'in koordinasyonu ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'in organizasyonuyla gerçekleştirilen milli katılım kapsamında kozmetikten gıdaya, medikalden tekstile kadar 6 farklı sektörden 54 firmanın ve sektör birliklerinin adeta çıkarma yaptığı fuarda, Türk ürünleri büyük ilgi gördü.

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'ndaki Türkiye ülke standında Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang ile bir araya gelen İKMİB Başkanı Adil Pelister, Kuşak ve Yol Projesi'nin bir parçası olarak Türk ihracatçısı için 10 trilyon dolarlık ithalat hacminin büyük bir fırsat olduğunu söyledi. T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, T.C. Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin katılımlarıyla gerçekleşen fuara 150'den fazla ülkeden 3 binin üzerinde katılımcı ile 450 bin ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)'in üstlendiği Milli Katılım Organizasyonu ile 54 Türk firması, dünyanın en büyük ithalat fuarı olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı CIIE'de, altı farklı sektörde Türk ürünlerini tanıttı. Türk ihracatçısı Çin'e adeta çıkarma yaparak, 1632 metrekarelik bir alanda kozmetikten gıdaya kadar pek çok ürünü vitrine çıkarırken, Türkiye standında gerçekleştirilen tanıtım şovları ve özel etkinlikler de fuara damga vurdu.

150 ülkeden gelen katılımcılara Türk kültürünün de tanıtıldığı Türkiye standında, canlı ebru sanatı gösterisi ve Türk mutfağının seçkin lezzetlerinden oluşan özel bir tadım etkinliği de gerçekleştirildi. Türkiye standı ve Türk ürünlerini tanıtmak üzere Çin'in en ünlü influencerları tarafından gerçekleştirilen canlı yayınlar ise online platformlarda yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlenerek büyük yankı uyandırdı.

PELİSTER: "ÇİN TİCARET BAKAN YARDIMCISI TÜRKİYE'YE GELEREK GÖBEKLİ TEPE'Yİ ZİYARET EDECEK"

Dünyanın en büyük ithalat fuarına bu yıl ikinci kez Türk firmalarının Milli Katılım Organizasyonu'nu organize ettiklerini ifade eden İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Türk firmalarımızın ihracat atağı ve küresel hedefler açısından çok önemli bir organizasyon. Biz de, Çin'in önümüzdeki 5 yıl için belirlediği 10 trilyon dolarlık ithalat hedefi için 54 ihracatçı firmamız ve sektör birliklerimiz ile Şanhay'a adeta çıkarma yaptık. Gıdadan kozmetiğe, medikalden elektroniğe kadar çok geniş bir sektör zenginliğiyle Çin'in ithalat açılımından maksimum pay alabilmek için Türk ürünlerini özel etkinliklerle tanıttık. En önemlisi de, bu yıl Türkiye ülke standımızda Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang'ı pavilyonlarımızda ağırladık. Kendisiyle firmalarımız, hedef sektörler, turizm ve Çin pazarında öne çıkacak Türk ürünleri hakkında özel bir görüşme gerçekleştirdik. Türk kültürünü de daha yakından tanıtma fırsatı bulduğumuz buluşmada, kendisini medeniyetin doğduğu Göbekli Tepe'ye davet ettik. 12 bin yıllık tarihi geçmişi ve insanlığın ilk tarımı burada yapmasından çok etkilenen Bakan Yardımcısı Li Chenggang, en kısa zamanda Türkiye'ye gelerek Göbekli Tepe'yi ziyaret edeceğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin Çin'in ithalatında daha fazla söz sahibi olmasını beklediklerini belirterek, Türk ihracatçılarının sık sık ülkelerine gelmesi için çağrıda bulundu. Çin'den Türkiye'ye gelen yaklaşık 500 bin turist sayısını 1 milyona yükseltme hedefimiz için de birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi" dedi.

PELİSTER: "10 TRİLYON DOLARLIK PASTADAN ÖNEMLİ BİR PAY ALMAYI HEDEFLİYORUZ"

2020 yılında üçüncüsü düzenlenecek Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda Türkiye'nin stand alanını en az iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Pelister, "Geçtiğimiz yıl önemli iş birliklerine imza attığımız Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, bu yıl da ihracat açısından çok önemli mesafe kat ettik. Çin'deki kamu ve özel sektör temsilcileriyle bir araya gelmemiz, ihracatçılarımız açısından son derece önemli bir kazanım. 2020 yılında üçüncüsü düzenlenecek fuar için de şimdiden çalışmalarımıza başladık. Önümüzdeki yıl, stand alanımızı en az 2 katına yükselterek en az 3 bin metrekarelik bir alanla Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyoruz. Hatta 4 bin metrekarelik bir alanla yer almak için çabalayacağız. Dolayısıyla 5 yılda 10 trilyon dolara ulaşması beklenen bu ithalat pastasından önemli bir pay alarak, ihracatımıza itici bir güç katmak istiyoruz. 2019 itibarıyla Çin'den 21 milyar dolarlık ithalat yaparken, 3 milyar dolar civarı ihracat yapıyoruz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı kapsamında yapacağımız yeni anlaşmalarla birlikte bu farkı hızla kapatacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

CIIE 2020 İÇİN BAŞVURULAR OCAK AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Çin Uluslararası İthalat Fuarı'na 2020 yılında çok daha fazla Türk firmasıyla katılmayı hedeflediklerine değinen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Önümüzdeki yıl yine 5-10 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleşecek fuarın Milli Katılım Organizasyonu İKMİB tarafından organize edilecek. Ocak ayının sonuna kadar firmalarımızın başvurularını almaya devam edeceğiz. Dünyanın her yerinden çok yoğun ilgi ve katılım olması sebebiyle, stand alanı bulma şansı da çok azalıyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin büyük önem verdiği ve dünyanın en prestijli markalarının damga vurduğu Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda, önümüzdeki yıllar için yer bulmak çok daha zorlaşacak. Bu sebeple firmalarımızın başvurularını erkenden tamamlayarak, Çin'deki ithalat fırsatlarından en üst seviyede faydalanmaya davet ediyoruz. İKMİB olarak ihracatçılarımıza destek olmaya ve yurt dışındaki organizasyonlarda ülkemize değer katmaya devam edeceğiz. Başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan olmak üzere Ticaret Bakan Yardımcımız Gonca Yılmaz Batur, T.C. Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ile TİM Başkanı İsmail Gülle'ye ve emeği geçen herkese kıymetli desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.