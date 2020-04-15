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Türk İmmünoloji Derneği online seminerlerde "Kovid-19"u ele alacak

Türk İmmünoloji Derneği, dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı "I·mmünoloji Aydınlatıyor" adlı online seminerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele alacak.

15.04.2020 14:28 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:28
Türk İmmünoloji Derneği online seminerlerde
Türk İmmünoloji Derneği, dünyanın farklı üniversitelerinden akademisyenlerin katılacağı "I·mmünoloji Aydınlatıyor" adlı online seminerlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını ele alacak.
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İmmunoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Haluk Barbaros Oral, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecindeki bilgi ve deneyim paylaşımları ile yayımlanan ilk immünolojik çalışmaların, bağışıklık sisteminin tanı, tedavi ve korunmada ne denli önemli olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Önemli bilim adamlarının bağışıklık biliminin penceresinden bakarak, bilim dünyasını ve halkı bilgilendirmek amacıyla çevrimiçi seminerler gerçekles¸tireceğini ifade eden Oral, şunları kaydetti:
"Bağışıklık biliminin önde gelen parçalarından biri olan bağışıklama (aşılama ve antikor uygulamaları) ile virüslerle savaşmak için vücudun verdiği tepki ve yanıtların değerlendirilmesinin önem kazandığı bugünlerde Türk İmmünoloji Derneği, dünyanın farklı yerlerinden konunun uzmanlarını, düzenleyeceği online seminerlerde bir araya getirmeyi hedefliyor."
Oral, derneğin YouTube kanalından takip edilebilecek seminerlerde, Kovid-19'a karşı gelişen bağışıklık yanıtları, bunların kliniğe yansıması, tedaviye yönelik yeni potansiyel immünolojik hedefler, aşı üretimi ve antikor tedavileri gibi birçok konunun ele alınacağını bildirdi.
İlk seminer, 17 Nisan saat 16.00'da İsviçre Alerji ve Astım Aras¸tırma Enstitüsünden Prof. Dr. S¸efik Alkan ile Prof. Dr. Cezmi Akdis¸'in konuşmasıyla başlayacak.
Yayın esnasında katılımcıların sorularının da cevaplanacağı seminerlerin tarih ve saat bilgileri, Türk I·mmünoloji Dernegˆinin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Uludağ Üniversitesi, Bursa, Sağlık
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