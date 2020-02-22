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"Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" anketi! İlk iki sıra şaşırtmadı

Andy-Ar tarafından yapılan ankette, vatandaşlarımıza "Hangi ülke dost, hangi ülke düşman?" sorusu yöneltildi. Türkiye'ye dost gözüken ülkeler sıralamasında ilk sırada Azerbaycan, düşman görülen ülkeler sıralamasında ise ilk sırada ABD yer aldı.

22.02.2020 11:25 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:45

Andy-Ar araştırma şirketi yaptığı son ankette vatandaşlarımıza hangi ülkenin dost, hangi ülkenin düşman olduğunu sordu. Buna göre; Türkiye'ye dost gözüken ülkeler arasında en yüksek oran 'a ait. Azerbaycan'ın ardından Pakistan yüzde 62 oranında dost gözüküyor.

"DÜŞMAN" SIRALAMASINDA İLK SIRADA ABD VAR

Ankette diğer ülkeler ise Türkiye'nin düşmanı olarak görüldü. Amerika yüzde 86, Almanya yüzde 68, İngiltere yüzde 71, Fransa yüzde 71, Rusya yüzde 46 oranında düşman olarak gözüküyor. Araştırma İdlib'de yaşanan gerilimden önce yapıldığı için Rusya'nın düşman görülmesindeki oranın düşük olduğu görüldü.

İşte anketten çıkan sonuç;


Azerbaycan, Türkiye, Güncel


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