Türk-İş, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
06.04.2020 22:40 | Son Güncelleme: 06.04.2020 22:40
Türk-İş, Twitter hesabından, AA'nın kuruluşunun 100. yıl dönümüne ilişkin şu ifadeleri paylaştı:
"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de Ulusal Kurtuluş Mücadelemizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyor, nice başarılı haber diliyoruz."
Kaynak: AA