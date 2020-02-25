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Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk- İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı 2 bin 257 TL olarak belirlendi.

25.02.2020 14:37 | Son Güncelleme: 25.02.2020 16:25Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan "açlık ve yoksulluk sınırı araştırması"nın Şubat ayı sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 2 bin 257,38 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, kira, elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 7 bin 353,38 TL olarak belirlendi.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2 bin 744,38 TL olarak hesaplandı.

FİYAT ARTIŞLARI GEÇİM ŞARTLARINI ZORLAŞTIRIYOR

Türk- İş tarafından yapılan açıklamada, fiyatlardaki artışın geçim şartlarını zorlaştırdığı belirtildi. Yaş sebze ve meyve fiyatlarının mevsim şartlarının da etkisiyle yükselme eğilimde olduğu ifade edilen açıklamada, "Son günlerde dövizde görülen artış, benzine yapılan fiyat ayarlamaları enflasyon beklentisini olumsuz etkilemektedir. Küresel politikalarına ilişkin belirsizlikler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika kaynaklı jeopolitik gerilimler, Çin'de başlayan salgın hastalık gibi faktörlerin küresel enflasyona ilişkin riskleri artırdığı ifade edilmektedir. 'de enflasyon görünümünde son aylarda iyileşme görülmüştür. Ancak tek haneye gerileyen tüketici enflasyonu geçen ay yine çift haneli seviyesine gelmiştir. Politika faizlerinde devam eden indirimin yansıması olarak enflasyonda da gerileme beklentisi devam etmektedir" denildi.


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