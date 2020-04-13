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Türk iş adamından Almanya'da bir belediyeye 10 bin maske

Almanya'nın Essen kentinde yaşayan Türk iş adamı Muharrem Çakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Essen Belediyesi'ne 10 bin maske hibe etti.

13.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:10
Türk iş adamından Almanya'da bir belediyeye 10 bin maske
Almanya 'nın Essen kentinde yaşayan Türk iş adamı Muharrem Çakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele amacıyla Essen Belediyesi'ne 10 bin maske hibe etti.
Almanya'da emlak sektöründe çalışan Çakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı ülkeye karşı sorumluluk hissettiği için böyle bir bağışta bulunmak istediğini söyledi.
Çakan, "İçinde olduğumuz zor günleri birlikte el ele vererek atlatacağımıza inanıyorum. Yaşadığım şehrin belediyesine 10 bin maske vererek bu zor süreçten kurtulma konusunda bir katkı sunmak istedim. İnşallah el birliğiyle bu sorunun üstesinden geliriz." diye konuştu.
İçinde maskelerin yer aldığı kolileri Essen Belediyesi yetkilisi Peter Renzel'e teslim eden Çakan, bu zor günlerde birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, salgının bir an önce sona ermesi temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Almanya, Güncel
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