Türk iş adamlarından Gürcistan'da gıda yardımı
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti bölgesinde faaliyet gösteren Türk yatırımcılar, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun önderliğinde yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu.
03.04.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:38
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türk iş adamlarının Gürcü halkına gıda yardım kampanyası sürüyor.
Türk yatırımcı firmaların temsilcileri, Batum Başkonsolosu Makbule Koçak ile birlikte iki gün boyunca Acara bölgesindeki ailelere yardım dağıttı.
Muhtaç 150 aileye 580 çuval un yardımında bulunuldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA