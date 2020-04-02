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Türk iş adamlarından Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcü halkına gıda yardımı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi ile Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) üyeleri, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla 200 aileye yetecek gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.

02.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:02
Türk iş adamlarından Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcü halkına gıda yardımı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tiflis Ofisi ile Türk ve Gürcü İşadamları Derneği (GÜRTİAD) üyeleri, Türkiye 'nin Tiflis Büyükelçiliğinin koordinasyonuyla 200 aileye yetecek gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulundu.
Yardım dolayısıyla Tiflis Meclis Binası'nda düzenlenen malzeme teslim törenine Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Tiflis Meclisi Başkanı Giorgi Tkemaladze ve yardımcıları, GÜRTİAD Başkanı Osman Turan, MÜSİAD Tiflis Ofisi Başkanı Mustafa Özgür Yücel, Gürcistan Kızılhaç Derneği Başkanı Natia Loladze, Türk işadamları ve diğer yetkililer katıldı.
Büyükelçi Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükelçilik, MÜSİAD ve GÜRTİAD olarak bugün Tiflis Belediyesine yardımda bulunduklarını belirterek, "Bu malzemeler Türk iş adamlarının burada temin ettikleri malzemelerdir, bu açıdan iş adamlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.
Yazgan, Gürcistan hükümetinin Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir yardım fonu oluşturduğunu dile getirerek, yatırımcı Türk şirketlerinin söz konusu fona büyük miktarda bağışta bulundukları bilgisini paylaştı.
Büyükelçi, "Türk iş adamlarının burada kazandıklarını Gürcü halkıyla paylaşmaktan bir an bile tereddüt etmediklerini biz biliyoruz ve bugün bunu Gürcü dostlarımız da biliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.
Türk iş adamlarının yardımları, Tiflis Belediyesi ile Gürcistan Kızılhaç Derneği tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türk iş adamlarından Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gürcü halkına gıda yardımı - Haberler

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