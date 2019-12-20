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Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik.

20.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:40 Türk-İş asgari ücret talebini açıkladı
Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "Türk-İş'in 32 yıldır yaptığı araştırmalar sonucu yaşam maliyetinin daha önce 2 bin 578 lira olduğunu ifade etmiştik. 2 bin 578 liranın altında olmamak koşuluyla bu 2020 için geçerli olacağı için bunun üstünde bir rakamı değerlendirmeye alacağımızı bunun altında bir rakamı değerlendirmeye almayacağımızı ifade ediyoruz. Onun altında bir karara katılmayacağımızı ortak olarak ifade ediyoruz. Şu ana kadar bize bir rakam teklif etmedi" dedi.
(İHA)

Türk İş, Güncel

Kaynak: İHA

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