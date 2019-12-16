Türk-İş asgari ücrette 2578 TL'de ısrarlı

Türkiye ay sonunda belirlenecek olan asgari ücrete kilitlenmiş durumda. Ülkedeki 17 milyonun 8 milyona yakını asgari ücret üzerinden SGK'ya bildiriliyor. Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulu'nun gündem maddeleri arasında asgari ücret de yer aldı.

Milliyet'ten Cem Kılıç'ın yazısına göre Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücrette TÜİK tarafından açıklanan 2.578 TL konusunda ısrarlı olduklarını ve 1 TL bile inmeyeceklerini açıkladı. Başkan Atalay, olumsuz bir durumda tutanağı imzalamayacaklarını ve masadan yer almayacaklarını da sözlerine ekledi.

Türk-İş Başkanı Atalay konuşmasında asgari ücrette işveren desteğinin de devam etmesini istediklerini belirtti.