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Türk-İş Başkanı Atalay'dan "112'de çalışan işçiler de 24 saat mesai yapsın" talebi

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Ama özellikle 112'de çalışan işçilerimiz var. O işçilerimiz de memur arkadaşlarımız gibi 24 saat kuralına göre mesai yapsın.

23.03.2020 19:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 20:11
Türk-İş Başkanı Atalay'dan
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık çalışanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Ama özellikle 112'de çalışan işçilerimiz var. O işçilerimiz de memur arkadaşlarımız gibi 24 saat kuralına göre mesai yapsın." talebinde bulundu.
Atalay, Adapazarı ilçesindeki Demiryol-İş Sendikasında düzenlediği basın toplantısında, dünya ve Türkiye'nin son bir asırdır görmediği bir musibet ve salgınla karşı karşıya olduğunu söyledi.
Önceliğin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Atalay, "İnsan sağlığı için herkesin evde kalması gerekiyor. Türkiye'deki bütün yetkililer günlerdir sesleniyor, diyor ki 'Evde kal'. Bu virüsten korunmanın en önemli yollarının başında evde kalmak geliyor." diye konuştu.
Atalay, işverenlere seslenerek, şöyle devam etti:
"Batan geminin lüks kamarası yok. İşini düzgün yapan işverenlerimiz var. İş yerlerimizin büyük bir bölümünde arkadaşlarımız ücretli izne çıktı, bir bölümü de vardiyalı şekilde çalışıyor. Acil ihtiyacı olan iş yerlerimiz var. Sağlık, güvenlik, gıda ve ilaç sektöründe işçi sağlığı, iş güvenliği kurulları toplandı. Çalışması mecburi olan arkadaşlarımız hijyen kurallarına uyup çalışmaya devam etmek durumundalar. Özellikle sağlık çalışanlarına bugün öyle ihtiyacımız var ki olmazsa olmazlarımızdan biri sağlık çalışanlarımız, diğeri de güvenlik teşkilatımız.
Sağlık çalışanlarıyla ilgili Sağlık Bakanlığı yeterli tedbirleri aldı ama özellikle 112'de çalışan işçilerimiz var. O işçilerimiz de memur arkadaşlarımız gibi 24 saat kuralına göre mesai yapsınlar, 24 saat çalışsınlar. 112'de çalışan işçi arkadaşlarımızla ilgili talebimiz bu."
Son 3 senede 600 gün çalışanın işsizlik ödeneğinden istifade ettiğini ve bu kuraldan içinde bulunulan dönemde vazgeçilmesi gerektiğini belirten Atalay, bir gün sigortalı olarak çalışanın da bu ödenekten faydalanabilmesini istedi.
Atalay, işsizlik ödeneğinin rakamlarının ortada olduğuna değinerek, "Yani ancak bir evin gıdasını karşılayacak bir rakam. Bu rakamları yükseltmek lazım. Geçinebilecek, tencerenin kaynayacağı rakamlar değil. Bunlarla ilgili de Mecliste düzenleme yapmak gerekiyor." dedi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türk İş, Memur, Güncel

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