Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Bize Bağlı" İfadesi Açıklaması

10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12



10 Aralık 2018 Pazartesi 13:12

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "İki üç gündür televizyon ve sosyal medyada 'bize bağlı' ifadesi üzerinden işçileri sokağa indirme tehdidi yorumları yapıldı. Hayretle izliyorum ben 63 yaşındayım. Büyük harflerle vurguluyorum altını çizerek. 'Bize bağlı' ifadesi işçisi, işvereni, muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütleri ve bütün kurumlarıyla Türkiye'yi ifade ettim. Maalesef sosyal adaleti ve milletimizin refahını sağlayabildiğimiz sürece bütün zorlukların üzerinden geleceğimizi belirtmek istedim" dedi.TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'e bağlı sendikaların genel mali sekreteri ve muhasebe müdürleri eğitim seminerine katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Atalay, konuşmasının başında bu sabah işe giderken Çanakkale Biga'da işçileri taşıyan minübüsün tır ile çarpışması sonucu 4 işçinin vefat ettiğini ve 16 işçinin yaralandığını anımsatarak, ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.Geçen pazartesi günü Kopenhag'da dünya sendikalarının 4. Olağan Genel Kurulu olduğunu hatırlatan Atalay, Türkiye'den üç kadın üç erkek altı delege katıldığını ifade ederek, "Bizim bağlı olduğumuz sendikanın dünyada 207 milyon üyesi olan 162 ülkede örgütlü olduğu 330 sendikasıyla devasa bir kurum. Kopenhag'da 137'ye yakın ülke bin 700'e yakın sendikacı vardı. Salı günü bir konuşma yaptık. Çalışma hayatıyla ilgili konuları anlattık, terör örgütlerine tır dolusu silah veren ülkeleri anlattık, Irak'ı, Suriye'yi anlattık, göçmenlere ev sahipliği yaptığımızı anlattık, Kaşıkçı'nın unutulmaması gerektiğini anlattık. Anlatırken de en son da belli bir noktaya geldik. Bizim şimdi sendikaların gündeminde asgari ücret var, emeklilikte yaşa takılanlar var, taşeronların sorunları var, kadroya geçemeyen KİT'lerin sorunu var. Kadroya geçip de 4+4 alanların sorunları var. İş kazaları var. Bunların tamamını orada anlattık. En son da Avrupalılara dedim ki, sabah akşam benim ülkemi kötülemeye devam ediyorsunuz, kötülediğiniz ülkeye 42 milyon turist geldi. Dünya küçük bir kutup oldu, insan haklarını önümüze almamız gerektiğini ifade ettik" şeklinde konuştu."Yorumları hayretle izliyorum"Asgari ücret komisyona katılan kadın üyeyi kamuoyuna tanıttıklarını belirten Atalay, basın mensuplarının sorularını cevapladıklarını ancak bir sorunun cevabının başka yere çekildiğini kaydederek, "Basın mensupları parlamento ile ilgili sorular sordular. İşçi ağırlıklı meseleler konuştuk. İş öyle bir noktaya geldi ki gazetecinin biri sordu, asgari ücretle ilgili talebiniz nedir diye. Eylül ayında Malatya'da dedim ki asgari ücret bin 600 TL, alım gücümüz yüzde 40 aşağıya düştü. Şunu 2 bin TL'ye çekelim, Aralık ayında da 2 bin TL üzerinden konuşalım. 2 bin TL lafı taraflı tarafsız herkesin kafasına yattı. Ama 35 kuruluşun dışında özel sektör buna uymadı" dedi.Aynı toplantıda gazetecilerden birinin, "Fransa'da olaylar var. Benzin zammı vardı hükümet geriye çekti? Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna verdiği cevabı aktaran Atalay, "Ben de cevaben, üç gün sonra bizim ülkemizde de bunla ilgili ne göreceğimizi, ne kadar gideceğini görürüz, görmez miyiz bize bağlı dedim. İki üç gündür televizyon ve sosyal medyada 'bize bağlı' ifadesi üzerinden işçileri sokağa indirme tehdidi yorumları yapıldı. Hayretle izliyorum ben 63 yaşındayım. Büyük harflerle vurguluyorum altını çizerek. 'Bize bağlı' ifadesi işçisi, işvereni, muhalefeti, iktidarı, sivil toplum örgütleri ve bütün kurumlarıyla Türkiye'yi ifade ettim. Maalesef sosyal adaleti ve milletimizin refahını sağlayabildiğimiz sürece bütün zorlukların üzerinden geleceğimizi belirtmek istedim. Geçmişte bunun bir sürü örnekleri oldu. Konumuzun asgari ücret olduğu ortamda bunla ilgili yoğun çalışma içindeyken bu tür yayınları kamuoyunda farklı bir algı oluşturmak gayretiyle yaymak insafsızlıktır. Ergün Atalay olarak, 28 Şubat'ta, 27 Nisan e-muhtırada, 15 Temmuz'da demokrasiden yana oldum. Özellikle kamuoyuna buradan söylüyorum. 28 Şubat olmasaydı ben bu makamda olmazdım. 27 Nisan bildirisine karşı ilk açıklama yapan kurum TÜRK-İŞ'tir. 15 Temmuz gecesi Sakarya kent meydanında 50 bin kişiye, gece konuşan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dır. Aynı ifadem şuydu; biz bir milyonluk bir aileyiz, bu bir darbe değil işgal girişimi. Buradan TÜRK-İŞ'in ailelerine sesleniyorum herkes sokağa, bayraklarını alacak, çıkacak. O saatte Çin'de olanlar, ülke dışında olanlar konuşuyor biz konuşmuyoruz. TÜRK-İŞ bütün dönemlerde duruşunu en iyi şekilde tuttu. Daha fazlasını arayanlar internete girsinler 15 Temmuz'daki haykırışımızı izlesinler. Kurulduğumuz günden beri Türkiye'den, devletinden, emekçiden, mazlumdan ve mağdurdan yanayız. Seçilmiş meşru hükümetlerden yanayız, kim haklıysa ondan yanayız. Milletin ve Milli iradenin yanındayız. Bu tavrımız dün de böyleydi yarın da böyle olmaya devam edecek. Ölene kadar demokrasiden yana olmaya devam edeceğim. Bizim sırtımızda ne sarı, nede kırmızı yelekler olur. Bizim sırtımızda işçinin tulumu var. Haklı olduğumuz meselede sorunlarımızı söyleyeceğim, tenkit edeceğim, ülkeyi yönetenlere çalışanların sorunlarını aktarmaya devam edeceğim. Herkes bilmelidir ki, TÜRK-İŞ ve Ergün Atalay olarak her zaman demokrasinin ve milletin yanında olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - ANKARA