TÜRK-İŞ Başkanı Atalay: Teklifin kabul edilecek bir yanı yok

Kamuda çalışan yaklaşık 200 bin işçi Toplu İş Sözleşmeleriyle ilgili ikinci toplantı yapıldı. Hükümetin teklifini açıklayan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "3 bin 500'ün altında ücret alanlara 60 TL, ilk 6 ay yüzde 5, ikinci 6 ay yüzde 4 enflasyon teklif edildi." dedi.

Yapılan teklifi değerlendiren Atalay, "Bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok. Baktığınız zaman iki senede elektriğe ortalama yüzde 50 zam gelmiş, çaya, şekere, tüpe yüzde 35-40 zam var. Enflasyonun bizim hesabımıza göre yüzde 17 olduğu yerde, bize 'yüzde 5' diyorlar. Biz de Sayın Bakana teşekkür ettik." dedi.

Atalay konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

"YA İMZALAYACAĞIZ YA DA GREV"

"Maalesef bu aşamada kamuoyuna ve işçilere olumlu bir haber veremiyoruz. Bundan sonra sendikalarımızın süreçleri devam ediyor. Ağustos'un sonuna kadar ya masa başında imzalayacağız ya da greve çıkmak mecburiyetinde olacağız. TÜRK-İŞ'in veya şahsımın grevle ilgili ne bir arzusu ne bir talebi var ama yasalar sendikacılara ne emrediyorsa onu yapmakla mükellefiz. Bu teklifin kabul edilebilecek bir tarafı yok.

"BU ÜCRETLE ADIM ATACAK HALİMİZ YOK"

Arzumuz, nefes alabileceğimiz bir ücret almak. Bizim bu ücretle nefes almayı bırak adım atacak halimiz yok. Hükümet çağırırsa geliriz, çağırmazsa bir talebimiz olmaz."