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Türk-İş Başkanı Atalay yeniden başkan

Türk-İş Konfederasyonu'nun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

07.12.2019 20:25 | Son Güncelleme: 07.12.2019 20:25Türk-İş Başkanı Atalay yeniden başkan
Türk-İş Konfederasyonu'nun 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, 23. Olağan Genel Kurulu'nda 289 delege oy kullandı. Oy verme işlemi bir otelde sabah saatlerinde başladı ve akşam 17.00'da sona erdi. Yapılan oylamada 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı. Ergün Atalay, geçerli oyların 236'sını alarak yeniden genel başkan oldu.Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
Seçimin sonuçlanmasının ardından Atalay, "Türk-İş'e, Türkiye'ye hayırlı olsun. Katılımlarınızdan dolay herkese teşekkür ederim. Allah inşallah mahcup etmez işçi hareketini sorunlarını problemlerimi çözme gayretini devam ettiririz" ifadelerini kullandı.
(İrfan Çalışkan/İHA)

Türk İş, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA

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