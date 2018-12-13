Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamasına suç duyurusu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:49



13 Aralık 2018 Perşembe 13:49

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın asgari ücret açıklamasına suç duyurusuİSTANBUL - Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, Türk İş Sendikası Başkanı Ergün Atalay hakkında asgari ücrete ilişkin açıklamalarından dolayı suç duyurusunda bulundu. Adliye çıkışında açıklama yapan Altunsoy, "Hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit etmiştir" dedi. Hak- İş Konfederasyonu'na bağlı Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, asgari ücretle alakalı 'asgari ücret istediğimiz olmazsa Fransa'daki gibi olur' sözleri üzerine Türk İş Sendikası Başkanı Ergün Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu.Avukatı Burak Bayar ve sendika üyeleriyle birlikte Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na gelen Atalay, suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.Dilekçede, "Şüpheli, Fransa'da son zamanlarda devam eden sokak hareketlerini işaret ederek, Türkiye'de asgari ücretin istedikleri miktarlarda tespit edilmemesi halinde Fransa'daki gibi bir hareketlenmenin olabileceği imasında bulunmuştur. Çok büyük sayılarda üyesi bulunan Türk-İş'in Genel Başkanı bu konuşmasıyla alenen ve açıkça bir tehditte bulunmuş ve hükümet, işveren temsilcilerine Fransa örneğini göstererek isteklerinin yerine getirilmesi için adeta bir koz olarak kullanmaya çalışılmıştır" ifadelerine yer verildi.Adliye çıkışında basın açıklaması yapan Enerji İş Sendikası Genel Başkanı Mahmud Altunsoy, "Bir süredir ulusal basında ve sosyal medyada tepki çeken bir açıklama üzerine savcılığa suç duyurusu yapmış bulunmaktayız. Türk- İş Başkanı Sayın Ergün Atalay, 7 Aralık 2018 günü basına yaptığı açıklamada bir genel başkana yakışmayacak talihsizlikte açıklamalarda bulunmuş ve aynen kendi ifadesiyle, 'Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ne kadar gider. İşte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı' demiştir" diye konuştu."Hükümeti asgari ücret üzerinden tehdit etmiştir"Altunsoy "Ergün Atalay, uluslararası terör baronlarının ve radikal örgütlerin fonladığı teröristleri örnek göstererek ülkemizin uluslararası bir ekonomik operasyona maruz kaldığı şu günlerde ve yerel seçimlere aylar kala hükümeti asgari ücret üzerinden açıkça tehdit etmiş, 'Bize Bağlı' diyerek, 'talepler karşılanmazsa Fransa'da olanları burada yaparız' demek istemiştir" şeklinde konuştu.