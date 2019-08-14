Mikrofonu açık kalan Türk-İş Başkanı, tepki çeken sözlerine açıklık getirdi

Dün toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında mikrofonun ucunu eliyle kapatarak "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" ifadelerini kullanan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sözlerine bugün bir televizyon programında açıklık getirdi. Büyük tepki uyandıran videoya yanıt veren Atalay, "Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan, bizim geçmişimizi bilenler tanır" dedi.

Atalay konuşmasında şunları söyledi;

Ben işçileri utandıracak bir şey yapmadım. Beni tanıyan , bizim geçmişimizi bilenler tanır. Biz her zaman işçilerden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz.

"BEN TÜM İŞÇİLERİN HAKLARINI SAVUNMAKLA MÜKELLEFİM"

Şimdi bir fabrikaya gidiyoruz. Sağıma geçici işçi, soluma ise kadroya geçen taşeron işçi var. Geçici işçiler, 'Biz sana ne zamandır aidat ödüyoruz, bizim kadroyu halledin' diyor. Solumdaki işçi de 'Maaşlarımızı düzenleyin' diyor. Ben tüm işçilerin haklarını savunmakla mükellefim. Taşeron, geçici işçi, maaş zamları çözülene kadar ben bu sorunları dile getireceğim.

EYT-ASGARİ ÜCRET

'Emeklilikte yaşa takılanlar' meselesini çözene kadar dile getireceğiz. Asgari ücret ve diğer tüm sorunlar çözülene kadar bunları dile getirmeye devam edeceğim.

NE OLDU?

Türk-İş ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un 200 bin kamu işçisinin toplu sözleşme görüşmesinden dün anlaşma çıkmıştı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya gelen Atalay, mikrofonun ucunu eliyle kapatarak "Uzasa işi karıştıracağız. En azından kapattım böyle" demişti. Atalay'ın bu sözleri kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TÜRK-İŞ'İN TALEBİ NEYDİ?

Türk-İş, en düşük ücretlerin 3 bin 500 liraya yükseltilmesi, tüm kamu işçilerine seyyanen brüt 300 lira zam, ilk 6 ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylarda enflasyon artı 3 puan refah talep etmişti.

HÜKÜMET NE VERDİ?

Dün hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi'nde anlaşmıştı. Anlaşmayla ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise bu yıl ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

"CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMESEM BU RAKAMI VERMEZLERDİ"

İmzanın ardından salon çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü?" sorusuna, "Cumhurbaşkanı ile görüşmesem bu rakamı vermezlerdi, yüzde 8 olmazdı yani. 150 lirayı da yüzde 8'i de onunla konuştuk" yanıtını vermişti.