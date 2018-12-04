Bilecik
'in Bozüyük
ilçesindeki Türkiye
Çimse İş Sendikası Ertuğrul Gazi
Şubesi Başkanı Osman Vedat Taylan, Türk-İş Bilecik İl Temsilciliğine atandı.
Başkan Vedat Taylan, 2009-2015 yılları arasında iş yeri temsilciliği görevi, 2016-2017 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve mali sekreter olarak görev yaptı. 2017 yılında Ertuğrul Gazi Şubesi Başkanı oldu. Şimdi de Türk-İş Bilecik İl Temsilciliği görevine layık görüldü. Başkan Osman Vedat Taylan kendisine bu görevin verilmesinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek hem Şube Başkanlığı hem de Türk-İş Bilecik İl Temsilciliği görevini başarıyla yürütmek için çaba sarf edeceğini söyledi. - BİLECİK
Türk İş,Bilecik
04 Aralık 2018 Salı 17:36