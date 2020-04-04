Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan geldi. Türk-İş, kampanyaya 3 milyon liralık bağış yaptı.

04.04.2020 12:20 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:17
Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı. Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyon adına 3 milyon liralık bağış çekini, Genel Sekreter ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dün teslim etti.

"BİZ DE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK"

Bağış çekinin teslimi sırasında değerlendirmelerde bulunan Kavlak, yaşanılan zor süreçte, birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkati çekti. Türk-İş'in 1 milyonu aşkın üyesi ve üye işçilerin aileleriyle 5 milyonluk büyük bir aile olduğuna işaret eden Kavlak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte, başta Türk Metal Sendikamız olmak üzere konfederasyonumuza bağlı sendikalar otellerini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Bunun yanında sokakta kağıt toplayan 700 kişiye konfederasyon olarak gıda yardımı yaptık. Sorumluluklarımızın farkında olarak adımlar atıyoruz. Türk-İş dün olduğu gibi bugün de ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Bu bilinçle bu zor günlerde 3 milyon liralık yardımla biz de elimizi taşın altına koyduk. İnşallah yapılan tüm yardımlar ihtiyaç sahiplerinin bir derdine derman olur."

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Türk İş, Ekonomi, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya’ya büyük darbe vurdu Ekonomi
Putin resmen itiraf etti! Koronavirüs Rusya'ya büyük darbe vurdu
Ronaldo’nun koronavirüs karantinası, Bursa’da satılık adaya ilgiyi artırdı Ekonomi
Ronaldo'nun koronavirüs karantinası, Bursa'da satılık adaya ilgiyi artırdı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Ekonomi
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı Ekonomi
Kovid-19 tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

13:09: Marmarabirlik'ten 100 milyon TL ödeme - Ekonomi 13:06: Dünya devleri arasında 'maske savaşları başladı - Ekonomi 12:58: Bakan Pekcan "Temassız Dış Ticaret" uygulamasının görüntülerini paylaştı Açıklaması - Ekonomi 12:54: Cardata, en çok değer kazanan ikinci el araçları açıkladı - Ekonomi 12:49: BTSO, "Akademi" projesini dijitâl platforma taşıdı - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi 10:34: Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na 15 milyon TL destek - Ekonomi 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 10:14: Koronavirüs, Turşucu köyünde satışları yüzde 100 artırdı - Ekonomi 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber