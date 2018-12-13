Türk-İş Genel Başkanı Atalay'a Suç Duyurusu

13 Aralık 2018 Perşembe 13:29



13 Aralık 2018 Perşembe 13:29

Hak-İş'e bağlı Enerji-İş Sendikası üyeleri, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay hakkında suç duyurusunda bulundu.Enerji-İş Başkanı Mahmud Altunsoy, Atalay'ın, "Böyle ne kadar gider? Önümüzdeki günlerde göreceğiz. İşte gördük Fransa'da gitmediğini. Üç gün sonra bizim burada görür müyüz, görmez miyiz? Bize bağlı." ifadeleri nedeniyle suç duyurusunda bulundukları ifade etti.Altunsoy, "Gösteri, yürüyüş, eylem, protesto ve grev sendikaların en doğal haklarıdır. Bizler de sendikacıyız. Yeri geldiği zaman sendikalar barışçıl eylemler yapar ve bu sendikal kapsamında yer alır. Ancak sendikalar terör olaylarını örnek almaz, Vandalizm'i emsal göstermezler. Olayın takipçisi olacağız." diye konuştu."Suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "kanunlara uymamaya tahrik" suçlarının işlediği savunulan dilekçede, kamu davası açılması ve Atalay'ın cezalandırılması talep edildi.