Türk-İş'in Kasım 2018 Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Kasım 2018 açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, aylık net asgari ücretin halen bin 603 TL olduğu ekonomik ve sosyal koşullarda sadece tek bir çalışan için hesaplanan yaşama maliyeti 2 bin 385 TL olarak hesaplandı. Dört kişilik ailenin açlık sınırı bin 943 TL, yoksulluk sınırı 6 bin 328 TL olarak hesaplandı.Türk-İş "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının 2018 Kasım ayı sonucuna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) bin 942,71 TL, gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6 bin 328,05 TL, evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın 'yaşama maliyeti' ise aylık 2 bin 385,11 TL olarak hesaplandı.Türk-İş hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı bu ay 23 TL arttı. Böylece yılbaşına göre bugün -sadece mutfak harcaması için- 334 TL daha fazla harcama yapma zorunluluğu ortaya çıktı. Yapılması gereken 'toplam harcama' bu ay 76 TL artış gösterirken, yılbaşına göre aile bütçesine gelen ek yük ise bin 90 TL oldu.Bu yılın başında asgari ücret belirlenirken TÜİK bekar bir işçinin geçimi için gereken harcama tutarını bin 894 TL olarak hesapladı. Türk-İş'in aynı ay itibariyle hesapladığı tutar bin 949 TL."Gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında arttıTürk-İş 'in verileri temel alındığında "mutfak enflasyonu"ndaki değişim 2018 Kasım ayında, Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin "gıda için" yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 1,22 oranında arttı. Yılın ilk on bir ayında fiyatlardaki artış yüzde 20,81 oranına ulaştı. Gıda enflasyonunda son on iki ay itibariyle artış oranı yüzde 23,94 oldu. Yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 15,61 olarak hesaplandı. Kasım 2018 itibariyle süt, yoğurt, peynir grubunda; -bazı marketlerde peynirde yapılan olumlu fiyat ayarlamaları dışında- bu ay önemli bir fiyat değişikliği olmadı. Et, tavuk, balık, sakatat, bakliyat ürünlerinin bulunduğu grupta; hesaplamada dikkate alınan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı değişmedi. Kurban Bayramı'nın ardından fiyatı artan kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı bu ay değişmedi. Bonfilenin 90,90 TL olan kilogram fiyatı aynı kaldı. Sakatat ürünlerinin fiyatı da -şimdilik- aynı kaldı. Tavuk fiyatı da değişmedi. Balık fiyatında artış tespit edildi. Yumurtanın tanesi çoğu yerde 79 kuruşa kadar yükseldi. Bakliyat ürünlerinden (kuru fasulye, kırmızı-yeşil mercimek, nohut, barbunya vb.) barbunya ve kuru fasulye fiyatında yine artış oldu, diğerlerinde bir fiyat değişikliği olmadı.Patates-kuru soğan fiyatı bir önceki aya göre artış gösterdiOrtalama yaş sebze-meyve fiyatı, hesaplamaya esas alınan ürünlerdeki değişikliğe bağlı olarak bu ay biraz geriledi. Ancak, gündemde sıklıkla yer alan patates-kuru soğan fiyatı bir önceki aya göre artış gösterdi. Özellikle kuru soğan fiyatı "hastalık" gerekçesiyle artarken, buna patates fiyatı eşlik etti. Bazı mevsim sebzelerinin fiyatı mutfak harcamasına olumlu katkı yaptı. Ortalama sebze fiyatı bu ay 4,84 TL olarak hesaplandı. Meyvede genel olarak fiyat artışı görülürken kavun-karpuz gibi ürünlerin hesaplama dışında bırakılmasıyla ortalama meyve fiyatı geriledi ve bu ay 4,10 TL oldu. Geçtiğimiz ay 4,97 TL olan ortalama sebze-meyve fiyatı bu ay 4,66 TL olarak hesaplandı.Hesaplama yapılırken pazarda yaygın bulunan mevsim ürünleri esas alındı. Bu ay ağırlıklı olarak 19 sebze ve 10 meyve fiyatı kapsandı. Araştırmada ürünlerin tek tek ağırlığı yerine harcama sepetindeki meyve-sebze tüketiminin toplam miktarından hareket edildi.Ekmek, pirinç, un, makarna, bulgur, irmik gibi ürünlerin bulunduğu grupta; ekmek fiyatındaki artış bu ay da kağıt üzerinde kaldı, piyasadaki satış fiyatına yansımadı. Un ve irmik fiyatı aynı kaldı, ancak makarna, pirinç ve bulgur fiyatında bazı düşük tutarlı ayarlamalar görüldü.Son grup içinde yer alan gıda maddelerinden; geçen ay fiyatı artan tereyağı ile margarin fiyatı değişmedi. Zeytinyağı fiyatı bu ay yine artarken ayçiçeği yağı fiyatı değişmedi. Zeytin fiyatı, yeşil ve siyah zeytin ortalaması olarak aynı kaldı. Yağlı tohum (ceviz, fındık, fıstık, ayçekirdeği gibi) ürünlerinden sadece fındığın fiyatı arttı. Baharat (kimyon, nane, karabiber gibi) ürünlerinde kimyondaki artış hariç fiyat değişikliği tespit edilmedi. Şeker fiyatıyla birlikte bal, reçel, pekmez fiyatı da değişmedi. Tuz fiyatında indirime gidildi. Çay ve ıhlamur fiyatı değişmedi. Salçada bu ay düşük de olsa yine artış oldu. - ANKARA