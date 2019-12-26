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Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında

Dubai'de düzenlenen "MADcon-Global Pazarlama ve Reklamcılık Konferansı"nda Karnaval Media Group Dijital Genel Müdürü Tuğçe Akay, dijital pazarlama ve reklamcılık alanında dünyanın en önemli 50 profesyonelinden biri olarak gösterildi.

26.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:01

ABD merkezli Prism Events tarafından bu sene 16-18 Aralık 2019 tarihlerinde 'de düzenlenen "MADcon - Global Pazarlama ve Reklamcılık Konferansı" dünya genelinden 40'dan fazla konuşmacı ve yüzlerce katılımcıyı ağırladı. 3 günlük konferansın ardından düzenlenen ödül töreninde ise dijital pazarlama ve reklamcılık alanında dünyanın en önemli isimleri belirlendi. Karnaval Media Group Dijital Genel Müdürü Tuğçe Akay, dünyanın en önemli 50 pazarlama profesyonelinden biri seçilerek ödüle layık görüldü. Akay, ödül törenindeki tek Türk olarak ödül töreninde yer aldı.

"GURUR DUYUYORUM"

Ödül töreninde konuşan Tuğçe Akay, "Bir Türk kadını olarak, ülkemi böylesine güzel başarılarla temsil etmekten gurur duyuyorum. Çalışma hayatındaki başarının dürüstlük, netlik ve azimden geldiğine inanıyorum. Her türlü zorluğa inat, yılmadan çabalayan kadınlarımıza bu ödülün bir örnek olmasını diliyorum" dedi.

AKAY'IN KARİYERİ

24 yıllık kariyerine Joy FM'de DJ olarak başlayan Tuğçe Akay, sonrasında Power FM Yayın Direktörü, Power Group Dijital Direktörü ve son olarak Karnaval Media Group'ta Dijital Genel Müdür olarak görevine devam ediyor.

Türk iş insanı dünyanın en önemli 50 profesyoneli arasında

Amerika Birleşik Devletleri, Dubai, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA


Ekonomi

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