Türk-İş: İşsizlik Fonu şartları esnetilmeli
Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı" talebinde bulundu.
22.03.2020 11:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:15
Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, "İşsizlik Sigortası Fonundan yararlanma şartları esnetilmeli ve işini kaybedenlere fondan daha fazla kaynak aktarılmalı. İşsiz kalanlara kimseye muhtaç olmadan evini geçindirebilecek miktarda ödeme yapılmalı" talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ergün Atalay, Türk İş, Ekonomi